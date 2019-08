Trump: promis, pas de gratte-ciel au Groenland

Le président américain Donald Trump est revenu lundi avec humour sur sa volonté d'acheter le Groenland au Danemark, promettant de ne pas construire de gratte-ciel sur l'île arctique.

«Je promets de ne pas faire ça au Groenland!», a écrit l'ancien magnat de l'immobilier dans un tweet accompagné d'un photomontage montrant son immense hôtel aux vitres dorées de Las Vegas s'élever au milieu d'un paysage bucolique du territoire danois de 56'000 habitants.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA