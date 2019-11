Trump nie l'avoir violée, elle le poursuit en justice

Une éditorialiste renommée qui avait accusé publiquement en juin Donald Trump de l'avoir violée dans les années 90, a attaqué lundi en justice le président américain en diffamation, pour avoir affirmé qu'elle avait inventé ses accusations.

Dans la plainte déposée devant un tribunal de l'Etat de New York, la journaliste et éditorialiste de «Elle», E. Jean Carroll, reprend les accusations qu'elle avait révélées pour la première fois en juin, dans des interviews et dans un livre, selon lesquelles Donald Trump l'avait violée dans une cabine d'essayage du grand magasin huppé new-yorkais Bergdorf, au milieu des années 90.

«J'intente cette action pour toutes les femmes qui ont été harcelées, agressées, réduites au silence, ou limogées ou ridiculisées pour avoir osé parler publiquement. Personne dans ce pays ne devrait être au-dessus de la loi,» a tweeté lundi E. Jean Carroll sur Twitter.

“I am filing this on behalf of every woman who has ever been harassed, assaulted, silenced, or spoken up only to be shamed, fired, ridiculed and belittled. No person in this country should be above the law – including the president.”https://t.co/CqGBaSrzaf @bethreinhard