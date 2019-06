Trump et Macron refont la paix en Normandie

Dans une cérémonie éminemment protocolaire comme le 75e anniversaire du débarquement de Normandie, où tout a été discuté, négocié, on en est réduit à interpréter les détails. Par exemple le petit jeu diplomatique des retards auquel Emmanuel Macron et Donald Trump se sont livrés au fil de la journée.

Leur rencontre débutait au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, juste au-dessus d’Omaha Beach, la plage la plus sanglante du débarquement. À 11 h, le président américain est ponctuel, mais il doit patienter une demi-heure avant que son homologue français, sempiternel retardataire, ne le rejoigne. Pas de fâcherie, on se sourit, on mène la cérémonie comme si de rien n’était, mais quelques heures plus tard lorsqu’ils se retrouvent à la préfecture de Caen pour un déjeuner de travail, c’est Macron qui doit patienter, quelque chose comme une demi-heure… Message subliminal: nos relations sont excellentes, mais on ne se fait pas de cadeau.

«Grande et belle journée»

Cela dit, les deux hommes et leurs épouses ont fait excellente figure. Rien à voir avec les mines renfrognées de leur dernière rencontre, lors du 100e anniversaire de l’Armistice en novembre dernier. Rien à voir non plus avec les tweets rageurs du début de semaine contre le maire de Londres ou les «chaînes» de l’Union européenne dont la Grande-Bretagne devrait enfin se débarrasser. En Normandie, Donald Trump avait tweeté: «Une grande et belle journée, aujourd’hui.» Et c’est ce qui s’est passé.

Devant 12 000 invités, parmi lesquels l’ancien secrétaire d’État et candidat à la présidentielle John Kerry, étrangement seul et réfugié tout à l’arrière de l’assistance, les deux présidents ont célébré une cérémonie dont les héros véritables étaient les 160 vétérans ayant participé à la campagne de Normandie, et surtout la quarantaine d’entre eux qui ont débarqué le D-Day… Ce sont eux qui occupaient le centre de la tribune, alors que les présidents et leurs épouses prenaient place aux deux extrémités.

Cela a donné lieu à des scènes émouvantes où des nonagénaires qui revenaient souvent pour la première fois sur les lieux depuis le 6 août 1944 voyaient leur courage, leurs blessures et la mort de leurs camarades évoqués, faisant à chaque fois l’objet de longues ovations de la part du public. Tant Emmanuel Macron que Donald Trump ont cité plusieurs de ces héros, interrompant leur discours pour aller les saluer, saisis par une sorte de modestie improbable devant ces hommes qui avaient affronté la mort ici même, septante-cinq ans auparavant jour pour jour…

Macron, Trump, deux styles

Fidèles à leur tempérament, littéraire chez Emmanuel Macron, direct et dépouillé chez Donald Trump, ils ont donné leur interprétation très différente de l’héroïsme des jeunes soldats qui ont participé au débarquement. Le président français cite «leur courage inouï, leur générosité, une force d’âme qui les a conduits […] sans autre boussole qu’une cause qu’ils savaient plus importante qu’eux: celle de la liberté et de la démocratie». Le président américain, lui, juge qu’ils étaient «portés par une force qu’aucune arme ne pouvait détruire: le patriotisme fervent d’un peuple libre, fier et souverain».

De même Emmanuel Macron souligne dans la victoire contre le nazisme «l’alliance des peuples libres», cette même alliance, insiste-t-il, qui conduira à la création de l’ONU, de l’OTAN et de l’Union européenne. «Nous savons ce que nous devons à l’Amérique, qui n’est jamais aussi grande que lorsqu’elle se bat pour la liberté des autres», ajoute-t-il. À quoi Donald Trump répond que cette victoire était celle d’«une nation noble, avec un peuple vertueux, soutenu par un Dieu juste».

Gommer les divergences

Appel à la solidarité des peuples chez l’un, exaltation patriotique chez l’autre, ils tissent leurs différences sans acrimonie, l’enrobant de «cher Donald» et «dear President Macron». Et ils concluent sur ce qui les unit: «Notre chère alliance a été créée dans le feu de la bataille: ce lien ne peut pas être brisé», affirme Donald Trump, tandis qu’Emmanuel Macron salue «le pacte séculaire unissant la France, l’Amérique et la liberté».

Pour ceux qui attendaient un message politique, la récolte est pauvre. Les deux présidents ont manifestement convenu de mettre l’accent sur leurs accords plutôt que sur leurs désaccords. Cela participe aussi de la mise en scène: on se prend par le bras, on parle abondamment, on se tape dans le dos, sans ostentation mais dans une gestuelle finement mesurée qui entend traduire le retour à des relations normales entre alliés.

À l’issue de la cérémonie et quand ils se retrouvent à la préfecture de Caen pour des entretiens politiques, un bref moment de déclarations. Donald Trump en profite pour se féliciter des sanctions «extraordinairement efficaces» contre l’Iran, alors qu’Emmanuel Macron insiste sur «l’objectif de maintenir la paix dans la région». Mais il ajoute aussitôt: «Sur chacun des sujets du moment, nous allons bâtir des solutions communes.» D-Day, ou l’art de gommer ses divergences…

(TDG)