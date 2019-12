Impeachment: Trump est une «menace constante»

La chambre des représentants des États-Unis s'apprêtait à voter mercredi le renvoi du président américain Donald Trump en procès en destitution après des débats qui ont tourné au dialogue de sourds. «Je n'ai rien fait de mal», s'est défendu Donald Trump sur Twitter.

«D'horribles mensonges». «C'est une agression contre l'Amérique», a ajouté le milliardaire républicain, en passe de devenir le troisième président des États-Unis à subir l'opprobre d'un «impeachment», laissant éclater sa frustration sur le réseau social.

.@jonkarl on 6-page letter Pres. Trump had sent to Speaker Nancy Pelosi: "This letter I am told was written without the White House counsel...this is pure, unadulterated Donald Trump, he did not want the lawyers telling him to tone it down." https://t.co/DhWBUxJ9gZ pic.twitter.com/FdHxAeMrR9