Trump accusé de racisme par les démocrates

La chambre basse du Congrès américain a adopté mardi une motion condamnant des propos jugés «racistes» du président Donald Trump, une accusation dont il s'est défendu tout en continuant d'attaquer violemment quatre élues démocrates issues de minorités.

La Chambre des représentants, à majorité démocrate, «condamne fermement les commentaires racistes du président Donald Trump légitimant et accentuant la peur et la haine des nouveaux Américains et des personnes de couleur», déclare le texte.

Dans une série de tweets, le tempétueux président républicain avait conseillé dimanche à plusieurs élues, dont trois sont nées aux Etats-Unis, de «retourner» dans «ces endroits totalement défaillants et infestés par la criminalité dont elles viennent». Il avait intensifié ses attaques le lendemain, les accusant de «haïr» l'Amérique.

Donald Trump avait appelé mardi les élus de son parti à ne pas tomber dans le «piège» tendu, selon lui, par ses adversaires. «Ces tweets n'étaient PAS racistes. Il n'y a pas une once de racisme en moi!», a-t-il martelé, évoquant ses attaques visant Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusetts) et Rashida Tlaib (Michigan).

Those Tweets were NOT Racist. I don’t have a Racist bone in my body! The so-called vote to be taken is a Democrat con game. Republicans should not show “weakness” and fall into their trap. This should be a vote on the filthy language, statements and lies told by the Democrat..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2019

Puis, fidèle à sa stratégie consistant à alimenter les controverses qu'il a lui-même créées, le milliardaire républicain a pris soin de répéter son message: «Notre pays est libre, magnifique et prospère. Si vous détestez notre pays, ou si vous n'êtes pas heureux ici, vous pouvez partir!»

Our Country is Free, Beautiful and Very Successful. If you hate our Country, or if you are not happy here, you can leave! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2019

A l'approche de la présidentielle de novembre 2020, il semble plus déterminé que jamais à galvaniser sa base électorale --très majoritairement blanche-- et à tout faire pour alimenter les divisions chez ses adversaires politiques.

Prudence

M. Trump sait qu'il peut compter sur le soutien des ténors républicains du Congrès. Car si, ici et là, des élus du «Grand Old Party» ont dénoncé les tweets présidentiels, ils sont dans l'ensemble très prudents dans leurs critiques envers celui qui sera --sauf énorme surprise-- leur candidat en 2020. Et seuls quatre élus républicains à la Chambre des représentants ont voté pour le texte de la majorité démocrate.

Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat, s'en est tenu à une déclaration très générale. «Nous avons tous une responsabilité (...), nos mots sont importants», a-t-il simplement affirmé, avant d'ajouter, en réponse à une question, que le président n'était, à ses yeux, «pas un raciste».

Pour Kevin McCarthy, chef de la minorité républicaine à la Chambre, toute la polémique «n'est qu'une histoire politique».

Kevin McCarthy @GOPLeader, “The President’s Tweets were not Racist. The controversy over the tweets is ALL POLITICS. I will vote against this resolution.” Thank you Kevin! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2019

M. Trump est revenu sur Twitter dans la soirée de mardi pour se féliciter de la cohésion de son parti dans cette circonstance. Il a souligné «à quel point le Parti républicain était uni sur le vote d'aujourd'hui».

So great to see how unified the Republican Party was on today’s vote concerning statements I made about four Democrat Congresswomen. If you really want to see statements, look at the horrible things they said about our Country, Israel, and much more. They are now the top, most... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2019

....visible members of the House Democrats, who are now wedded to this bitterness and hate. The Republican vote was 187-4. Wow! Also, this was the first time since 1984 that the Speaker of the House was ruled Out of Order and broke the Rules of the House. Quite a day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2019

Les quatre femmes visées ont répliqué ensemble lundi soir, affichant leur détermination à ne pas céder face aux attaques venues de la Maison Blanche. Donald Trump «ne sait plus comment défendre sa politique, donc il nous attaque personnellement», a lancé Rashida Tlaib. Ses attaques «sont dans la continuité de sa partition raciste et xénophobe», a-t-elle ajouté.

«Ignobles et insultantes»

Pour l'ancien sénateur républicain de l'Arizona Jeff Flake, qui a de nombreuses prises de bec avec le président, le silence des membres de son parti ne peut, dans un cas pareil, se justifier. «J'ai souvent dit qu'on ne pouvait attendre des élus républicains qu'ils répondent à toutes les déclarations du président. Mais il y des moments où elles sont si ignobles et insultantes qu'il leur appartient de les condamner», a-t-il tweeté.

I’ve often said that Republican elected officials can’t be expected to respond to every comment by the President. But there are times when the President's comments are so vile and offensive that it is incumbent on Republicans to respond and condemn. This is one of those times. — Jeff Flake (@JeffFlake) July 15, 2019

Chuck Schumer, chef des sénateurs démocrates, a une nouvelle fois déploré le silence dans les rangs du parti présidentiel. «C'est effrayant de constater à quel point, de manière répétée, nombre de mes collègues républicains laissent juste passer l'orage sans dire le moindre mot», a-t-il lancé. Et de s'interroger sur les raisons de ce silence: un «accord» avec le président ou de la «gêne» face à ses propos. «Dans les deux cas, c'est inexcusable», a-t-il estimé.

Pour Joe Biden, vice-président sous Barack Obama et candidat à l'investiture démocrate pour 2020, aucun président dans l'histoire américaine «n'a été aussi ouvertement raciste que cet homme». «Pouvez-vous imaginer un président conservateur comme George W. Bush faire des telles déclarations racistes?», a lancé Bernie Sanders, qui espère lui aussi porter les couleurs démocrates lors de la prochaine présidentielle. (afp/nxp)