Trump a une annonce «très importante» à faire

Le président américain Donald Trump fera une annonce «très importante» dimanche matin depuis la Maison Blanche, alors que des informations non confirmées font état d'une opération militaire contre le groupe État islamique (EI) en Syrie.

«Le président des Etats-Unis fera une annonce très importante demain matin à 9H00 (14H00 en Suisse) depuis la Maison Blanche», a déclaré samedi soir son porte-parole Hogan Gidley, sans autres précisions. L'annonce de cette allocution survient après que le président américain a publié un message sybillin sur Twitter. «Quelque chose d'énorme vient de se passer!», a-t-il écrit.

Something very big has just happened!