Pas de troisième mandat pour Alassane Ouattara

Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui cultivait depuis des mois le mystère sur son éventuelle candidature à un troisième mandat, a annoncé jeudi qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle d'octobre. Il veut «transférer le pouvoir à une jeune génération».

Le chef de l'Etat a fait cette annonce devant les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale réunis en Congrès extraordinaire dans la capitale politique Yamoussoukro (centre). Son discours d'une trentaine de minutes a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements de la part des élus mais aussi de centaines d'élève et étudiants invités au Congrès.

Un seul candidat actuellement

«On est content qu'il laisse la place à la jeune génération. C'est un homme de parole. Je suis fier de mon président même si je ne suis pas un de ses partisans. Je suis fier qu'on fasse confiance à la jeunesse», a affirmé Daouda Bakayoko, élève-maître au Cafop (équivalent de l'Ecole Normale) de Yamoussoukro.

Agé de 78 ans, M. Ouattara avait été élu en 2010 et réélu en 2015. Le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire avant la présidentielle d'octobre, qui se tiendra dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts. Les élections municipales et régionales de 2018 ont été marquées par de nombreuses violences et des fraudes.

Pour le moment, l'ancien chef de la rébellion Guillaume Soro, actuellement en France et sous le coup d'un mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire, est le seul à s'être déclaré candidat. L'ancien président Henri Konan Bédié, qui aura 86 ans lors du scrutin et qui n'a lui pas écarté l'idée de se présenter. (ats/nxp)