Attaque au couteau: une Suissesse parmi les blessés

Trois touristes mexicains et une Suissesse ont été blessés dans une attaque au couteau mercredi à Jerash, site archéologique du nord de la Jordanie, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Sûreté générale, Amer Sartaoui, en fournissant un nouveau bilan.

«Un guide touristique jordanien et un officier de la sûreté générale» ont également été touchés en tentant d'arrêter l'assaillant, selon la même source, portant à six le nombre de blessés dans l'attaque. L'auteur, dont les motivations ne sont pas connues, a été interpellé.

«Ce midi, un homme a attaqué à l'aide d'un couteau des touristes et un guide ainsi qu'un officier de la sûreté générale qui tentait de l'arrêter», à Jerash, un site archéologique romain situé à une cinquantaine de km au nord d'Amman, a indiqué ce porte-parole dans un communiqué.

«Les blessés ont été évacués vers un hôpital» et l'«assaillant a été immédiatement arrêté», a-t-il ajouté.

A Jordanian security source says the injured were not Spanish tourists, adding that they were three Mexicans and a Swiss.https://t.co/24cQoDRgGS