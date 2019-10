Trois humanitaires tués dans des affrontements

Trois humanitaires de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont été tués lors d'affrontements au Soudan du Sud. Ils travaillaient à des points de contrôle sanitaire pour la lutte contre le virus Ebola, a annoncé mercredi l'agence onusienne.

«Les volontaires de l'OIM, une femme et deux hommes, ont été pris dans un échange de coups de feu après que des affrontements eurent éclaté» dimanche dans le comté de Morobo, dans la région de l'Équateur central, frontalière de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué l'OIM dans un communiqué sans préciser la nationalité des victimes.

Deux autres employés masculins de l'OIM ont été blessés, alors qu'une femme et le fils de celle qui a été tuée ont été enlevés, a ajouté l'organisation.

Contrôles suspendus

Selon le communiqué, l'OIM a suspendu les contrôles pour le virus Ebola sur cinq sites le long de la frontière avec la RDC, où une épidémie d'Ebola a fait 2180 morts depuis le 1er août 2018. Aucun cas d'Ebola n'a encore officiellement été recensé au Soudan du Sud. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) a également condamné les meurtres dans un communiqué, en notant qu'il s'agissait des premiers décès connus d'humanitaires au Soudan du Sud en 2019.

Au moins 115 travailleurs humanitaires, principalement des Sud-Soudanais, ont été tués dans le pays depuis qu'il a sombré dans la guerre civile en décembre 2013, deux ans après son indépendance du Soudan. Le conflit, marqué par des atrocités et le recours au viol comme arme de guerre, a fait plus de 380'000 morts et poussé plus de quatre millions de Sud-soudanais, soit près d'un tiers de la population, à quitter leurs foyers. (ats/nxp)