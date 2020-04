Un train de Kim Jong Un repéré dans l'est du pays

Un train appartenant vraisemblablement à Kim Jong Un a été repéré sur des clichés de satellites d'une station balnéaire de l'est de la Corée du Nord, affirme le site américain de référence «38North». L'état de santé du dirigeant nord-coréen alimente les spéculations.

Le train apparaît sur les images les 21 et 23 avril dans une gare qui est réservée à la famille Kim, a précisé le site dans un article diffusé samedi. «38North» explique que la présence de ce train «ne prouve rien quant à l'endroit où se trouve le dirigeant nord-coréen ni n'indique quoi que ce soit sur son état de santé». «Mais cela accrédite les informations selon lesquelles Kim Jong Un se trouverait dans une zone réservée à l'élite sur la côte est», poursuit le site.

Satellite imagery indicates that Kim Jong Un was likely at his Wonsan compound earlier this week. https://t.co/do75evMgcY #KimJongUn