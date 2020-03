Insultes, kompromat, infox, signalements abusifs, blocages de sites internet ou d'application, coupures des télécommunications, appels au viol, menaces de mort: plusieurs groupes organisés par des États utilisent toutes ces armes pour réduire au silence toute opposition sur les réseaux sociaux et sur le web. Dans un rapport que vient de publier Reporters sans frontières, vingt groupes aux noms parfois cocasses font régner la terreur pour empêcher la liberté d'expression sur la Toile. Tour du monde des trolls d'État.

ALGÉRIE

Les mouches électroniques

Depuis qu'ils couvrent le mouvement de contestation algérien Hirak, plusieurs journalistes subissent des signalements abusifs de leurs pages ou profils sur les réseaux, et se retrouvent être la cible de campagnes de chantage, de stigmatisations ou d'informations privées exposées sur les réseaux afin de les faire taire. Cette armée de mouches électroniques, comme on les appelle à Alger, payée par le pouvoir a particulièrement harcelé au quotidien trois journalistes, dont le correspondant de RSF en Algérie.

ARABIE SAOUDITE

La brigade électronique

Sa spécialité, ce sont les fausses informations et les discours de haine. Ce réseau de trolls et de robots produit quelque 2500 tweets par jour diffusant des théories du complot visant le journaliste assassiné Khashoggi ou les juifs. Il fait aussi la promotion de sujet de la chaîne d'info ultraconservatrice Saudi 24.

BRÉSIL

Le cabinet de la haine

Une députée brésilienne, ancienne alliée du président actuel Jair Bolsonaro, a révélé l'existence d'un cabinet de la haine au sein du pouvoir qui publie des attaques contre les journalistes qui critiquent la présidence. Ce groupe composé de proches du président et coordonné par son propre fils, Carlos, a attaqué, par des insultes et menaces sur les réseaux sociaux, ceux qui ont enquêté sur des affaires touchant le pouvoir.

CHINE

Un virus de plus

Avec l'épidémie de coronavirus et les critiques des internautes sur l'attitude du gouvernement qui a tardé à prendre des mesures, l'administration du cyberespace chinois a encore renforcé sa lutte contre les informations qui dérangent Pékin, qu'elles soient fausses ou vraies. Ainsi, des blogueurs et des médias ont été censurés. Parmi eux, le magazine pékinois «Caijing», qui a publié un rapport sur des cas d'infections non répertoriés.

ÉGYPTE

Tarir les médias d'opposition

Le Conseil suprême de régulation des médias censure la presse depuis la prise de pouvoir par le maréchal Abdel Fattah al-Sissi. Plus de 500 sites sont inaccessibles, selon RSF, dont le sien.

INDE

Les Yoddhas de Modi

Après la publication d'un livre intitulé «Gujarat Files» sur l'ascension de l'actuel premier ministre indien, l'ultranationaliste hindou Narendra Modi, la journaliste Rana Ayyub est devenue la cible de milliers de trolls volontaires et employés du parti nationaliste au pouvoir, le BJP. Un autre journaliste, Swati Chaturvedi, qui a lui enquêté sur l'armée digitale du BJP, est devenu une cible privilégiée de ces trolls qu'il appelle les Yoddhas de Modi.

IRAN

L'internet halal

En Iran, c'est le Conseil suprême du cyberespace qui bloque des sites d'information ou des applications comme Facebook ou la messagerie Telegram. Il gère un réseau national séparé du reste de la Toile, une sorte d'internet halal, et a recours aux coupures pour faire taire les mouvements de contestation sur internet.

MEXIQUE

Les gangs de trolls

Derrière les hashtags #prensacorrupta, #prensasicaria ou #prensaprotituida, soit presse corrompue, presse tueur à gages ou presse prostituée, se cachent des gangs de trolls mexicains qui ont attaqué des journalistes qui s'intéressaient à la libération du fils du baron de la drogue El Chapo. Cette campagne a visé particulièrement les femmes journalistes.

PHILIPPINES

Call centers hubs

Depuis la campagne électorale qui a abouti à son élection, Rodrigo Duterte use de cybertrolls qui sont devenus prospères. Ils se sont notamment attaqués à la chaîne de télévision ABS-CBN, jusqu'à dénoncer un complot imaginaire pour dénigrer ce média et d'autres et faire la proposition des messages du président.

RUSSIE

Roskomnadzor

Le Roskomnadzor est l'autorité officielle de contrôle des médias en Russie. Il a bloqué près de 500 000 sites sans avertissement sur la base d'une liste noire de médias à proscrire qui comprend des agences de presse, sites ou médias indépendants comme l'agence Ferghana, des sites comme Listok ou Grani et des magazines comme ej.ru ou mbk.news. Moscou bloque aussi ceux qui refusent de stocker leurs données sur des serveurs en Russie ou de livrer les clés du décryptage de leurs messages.

SOUDAN

Les cyberespions

Créée après les printemps arabes, une unité de trolls aux ordres des services de renseignement sévit pour espionner les hommes politiques du pays, les journalistes et les activistes sur les réseaux sociaux. Des infox sont aussi diffusées par ce groupe.

VENEZUELA

Les censeurs de Juan Guaido

Lorsque le président du parlement vénézuélien et opposant au pouvoir chaviste Juan Guaido retransmet un de ses discours sur le web, la Conaltel, contrôlée par le gouvernement, bloque sa page Facebook.

VIETNAM

La force 47

Plus de 10 000 cybermilitaires dirigés par le ministre de la sécurité oublique traquent les forces opposées au gouvernement. La Force 47, c'est son nom, a notamment imposé des confessions forcées sur les réseaux de citoyens avouant avoir fabriqué des cocktails Molotov pour attaquer la police.