Tokyo appelle Moscou à lui faire «confiance»

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a appelé jeudi la Russie à faire «confiance» au Japon et à «créer l'avenir» ensemble. Les deux pays peinent à conclure un traité de paix jamais signé depuis la Seconde guerre mondiale.

«C'est maintenant que la Russie et le Japon doivent créer l'avenir ensemble», a lancé M. Abe au cours de la session plénière d'un Forum économique à Vladivostok, en Extrême-Orient russe. Il a assuré que le Japon, «c'est un partenaire, un pays auquel l'on peut faire confiance».

Cette déclaration intervient après de nouvelles discussions entre Shinzo Abe et Vladimir Poutine sur un traité de paix. Les relations entre Moscou et Tokyo sont empoisonnées par une querelle autour de quatre îles disputées de l'archipel des Kouriles, prises à la fin de la Seconde guerre mondiale par l'Union soviétique et revendiquées par le Japon.

Tokyo considère les quatre îles annexées par l'URSS en 1945 comme faisant «partie intégrante du territoire du Japon». La discorde les empêche de signer un traité de paix, même s'ils ont rétabli leurs relations diplomatiques en 1956.

«Mission historique»

Appelées «Kouriles du Sud» par la Russie et «Territoires du Nord» par le Japon, ces îles volcaniques sont situées entre la mer d'Okhotsk et l'Océan Pacifique et comptent quelque 20'000 habitants. Shinzo Abe et Vladimir Poutine ont fait de la résolution de cette question une priorité. Ils se sont rencontrés à ce jour 27 fois depuis 2013.

«Les relations entre la Russie et le Japon ont un potentiel illimité», a insisté M. Abe, appelant Vladimir Poutine à remplir «la mission historique de conclure un traité de paix». «Au premier regard, cela semble facile. Mais il y a un tas de questions liées à la signature d'un traité de paix», a souligné en réponse M. Poutine, rappelant notamment les obligations militaires du Japon vis-à-vis des Etats-Unis. (ats/nxp)