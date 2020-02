Au Tessin, les autorités tentent d'enrayer la panique

Italie

Les habitants de la péninsule redoutent de devenir les pestiférés de l’Europe



Troisième foyer d’infection du coronavirus au monde, après la Chine et la Corée du Sud, l’Italie doit apprendre à vivre avec l’épidémie et des bilans en constante augmentation.



Les voies d’accès à la dizaine de bourgs lombards d’où est partie la contagion sont bloquées par les carabiniers. Seul le préfet peut délivrer une autorisation pour pénétrer dans ou quitter cette «zone rouge» où vivent 50'000 personnes. Les légumes, les fruits et certains médicaments commencent à manquer malgré les couloirs sanitaires. Toutefois, la discipline imposée à cette ligne de front de l’épidémie a le mérite de la clarté. Dans le reste de la Lombardie, comme au Piémont, en Émilie-Romagne ou en Vénétie, considérées comme des «zones jaunes», la situation est plus complexe. Les autorités tentent de réduire les regroupements sans toutefois attiser l’inquiétude de la population ni bloquer l’économie.



Écoles, universités, stades, églises et théâtres, comme la cathédrale ou la Scala de Milan, sont fermés. Les bars sont ouverts jusqu’à 18h et les restaurants n’ont pas de restrictions. Les habitants ont pris d’assaut les supermarchés, où les rayons d’eau et de pâtes commencent à se vider. Certains commerces ne font entrer les clients que lorsqu’ils sont munis de masques. Les masques, les gants et les solutions désinfectantes sont devenus des marchandises précieuses. Sur internet, on trouve des flacons de désinfectant à 100 euros.



La Bourse de Milan a plongé de plus de 4% et le spread, le différentiel entre les bons du Trésor allemands et italiens, a augmenté. Autant de signes de l’inquiétude des marchés internationaux sur la tenue de l’économie transalpine. De nombreuses entreprises conseillent à leurs employés de rester chez eux ou annulent leurs voyages à l’étranger de peur de les voir refoulés aux frontières.



La machine de l’État montre des signes de faiblesse. Ainsi, le 112, le numéro de téléphone mis à disposition des Italiens qui redoutent d’avoir les symptômes du Covid-19, est inaccessible. Après l’échec de l’identification du patient zéro, les experts se divisent. Pour la directrice de l’hôpital milanais qui analyse les tests du coronavirus, l’épidémie est comparable à une grippe banale. Pour le virologue Roberto Buriani, elle est très grave et toutes les personnes en provenance de Chine auraient dû être soumises à une quarantaine. Deux points de vue qui ne sont pas inconciliables. La majorité des patients n’ont en effet eu que des symptômes légers et ont guéri sans avoir pris conscience qu’ils avaient été atteints par le Covid-19.

Ainsi, ils ont contaminé sans le savoir d’autres personnes. Désormais, les autorités sanitaires ont affaire à des patients de la «troisième génération», pour qui le virus est passé par deux intermédiaires entre eux et la source chinoise. Cela rend difficile de circonscrire l’épidémie.



Le président du Conseil, Giuseppe Conte, défend la politique de son Exécutif. Selon lui, on compte un grand nombre de cas positifs dans la péninsule car les autorités y font davantage de tests que dans d’autres pays. Un avis destiné aux donneurs de leçons qui voudraient isoler l’Italie et les Italiens. En vain. Un train en provenance de la péninsule a ainsi été arrêté plusieurs heures en Autriche; un autobus a connu le même sort à Lyon en raison de la toux de son chauffeur; des touristes italiens ont été bloqués pour raisons sanitaires à l’île Maurice; et la Roumanie interdit l’entrée sur son territoire aux personnes ayant séjourné en Italie du Nord. Pire: ce sont désormais les régions du Sud, comme la Basilicate, qui imposent la quarantaine à leurs concitoyens lombards ou piémontais.



Dominique Dunglas Rome