La terre a tremblé en Toscane

Un séisme de magnitude 4,5 a touché dans la nuit la zone du Mugello, en Toscane, non loin de Florence, sans faire de victime mais provoquant la panique de la population qui est descendue dans la rue.

Selon l'Institut national de géophysique et vulcanologie (INGV), cette région a été touchée depuis dimanche soir par environ 70 secousses, dont la plus puissante a atteint une magnitude de 4,5 et s'est produite à 4h37.

Selon la protection civile locale, les interventions médicales demandées étaient surtout motivées par des crises de panique. De nombreux résidents de cette zone densément peuplée (environ 64'000 habitants) ont fui leur habitation sous la pluie, à pied ou en voiture.

Terremoto nel Mugello, magnitudo 4.5 - Toscana https://t.co/Er8ZAmphzN — Sergio Brolli (@SergioBrolli) 9 décembre 2019

Lundi matin, le trafic ferroviaire sur l'axe Nord-Sud, et notamment la circulation des trains à grande vitesse (Freccia Rossa) entre Rome et Milan qui passent par Florence et Bologne, a été perturbée avec des annulations et retards.

«Le séisme a duré un bon bout de temps, surtout le premier. Les produits sont tombés des gondoles dans le supermarché, mais pour le moment pas de dégâts ni matériels ni humains», a déclaré Filippo Carla Campa, le maire de la localité de Vicchio.

Selon un résident de Barberino di Mugello (environ 11.000 habitants), proche du fameux circuit auto et moto du Mugello, certains de ses voisins ont paniqué en tentant de sortir de leur bâtiment. «Les peintures tombaient des murs, les bibliothèques aussi», a-t-il dit à la télévision en continu Rai News 24.

#Terremoto 2019-12-09 07:05:04 UTC - Magnitude(ML) 3.3 - 4 km E Barberino di Mugello (FI) https://t.co/0eD92Hl5tE — Scossa Terremoto (@terremotoalert) 9 décembre 2019

Environ 70 requêtes de vérification des bâtiments ont été envoyées aux pompiers mais les seuls édifices fermés à l'heure actuelle sont la mairie de Barberino del Mugello et une église du 17e siècle, dont un mur présente une lézarde.

Risque sismique élevé

Les écoles de la région ont été fermées par précaution.

La ville de Mugello a été touchée il y a 100 ans exactement, en 1919, par un tremblement de terre qui avait fait 100 morts.

En avril, l'Italie a commémoré le 10e anniversaire du séisme qui a frappé la ville médiévale de L'Aquila et sa région, dans le centre de la péninsule, faisant plus de 300 morts. Le bilan avait été similaire pour le séisme d'Amatrice en 2016.

Située à cheval entre la plaque euro-asiatique et la plaque africaine qui la pousse vers les Balkans au nord, l'Italie voit une grande partie de son territoire soumis à un risque sismique élevé. (afp/nxp)