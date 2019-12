Une tempête tropicale menace les Philippines

Les autorités philippines ont demandé mardi, à la veille de Noël, à des milliers de personnes vivant au centre des Philippines de quitter leur domicile en prévision de l'arrivée d'une violente tempête tropicale.

Appelée Phanfone, elle devrait frapper l'île de Samar, au centre de l'archipel, mardi entre 16h et 18h (9h et 10h en Suisse), selon les services météorologiques philippins. La ville de Borongon, située sur la côte est de l'île de Samar, devrait être la plus durement touchée.

Phanfone suit la même trajectoire que le typhon Haiyan, le plus dévastateur enregistré dans le pays, qui avait fait plus de 7300 morts et disparus en 2013, frappant particulièrement la ville de Tacloban.

Évacuations

Les autorités ont demandé aux habitants vivant dans les régions côtières, les zones inondables ou vulnérables aux glissements de terrain de quitter leurs domiciles.

Des milliers de personnes sont par ailleurs restées bloquées dans des ports en raison de l'arrêt des liaisons maritimes dans les régions qui seront balayées par cette tempête.

«Certaines familles hésitent à évacuer car elles souhaitent fêter Noël chez elles, mais les responsables locaux les forceront à partir s'ils refusent de tenir compte de nos mises en garde», a déclaré Reyden Cabrigas, responsable régional de la défense civile. Reyden Cabrigas a expliqué depuis Tacloban que des évacuations étaient en cours : «Notre objectif est de n'avoir aucune victime», a-t-il souligné.

Liaisons suspendues

Plus de 21'000 passagers de ferries, qui essayaient de rentrer chez eux à l'occasion des vacances de Noël, ont été bloqués dans des ports de cet archipel à très grande majorité catholique, ont précisé mardi les gardes-côtes.

Des dizaines de liaisons aériennes intérieures ont également été suspendues. Les services météorologiques philippins ont indiqué que Phanfone, qui signifie «animal» en laotien, balaiera les Philippines de mardi après-midi à jeudi matin. Les vents pourraient atteindre les 120 km/h.

Ils ont conseillé aux habitants, y compris à ceux de Manille, de rester chez eux le jour de Noël, en raison de vents violents.

En moyenne, une vingtaine de typhons et tempêtes tropicales balaient chaque année les Philippines, faisant des centaines de mort. Mi-décembre, une violente tempête tropicale a balayé le nord du pays et fait 13 morts. (afp/nxp)