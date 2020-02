Tempête Ciara: des vents jusqu'à 202 km/h

La tempête Ciara s'est encore fait sentir en Suisse dans la nuit de lundi à mardi avec, localement, de nouvelles violentes rafales. Sur le Gütsch ob Andermatt (UR), les vents ont soufflé jusqu'à 202 km/h. Mais le pire devrait être passé, selon les experts.

Des pointes à 193 km/h ont été enregistrées sur le Jungfraujoch dans l'Oberland bernois, alors qu'elles ont atteint 188 km/h au sommet du Säntis (AI) en Suisse orientale, détaille à l'agence de presse Keystone-ATS Eugen Müller, météorologue de Météosuisse. Eole a soufflé jusqu'à 168 km/h sur le glacier des Diablerets (VD), à 140 km/h à La Dôle (VD) et à près de 130 km/h au Chasseral, dans le Jura bernois, complète MeteoNews.

Encore des vents violents mardi

Des vents allant de 70 à 90 km/h ont été enregistrés en plaine. Cela signifie que la deuxième phase de la tempête a été un peu plus faible que la première lundi matin, souligne Eugen Müller. De fortes rafales ont néanmoins été enregistrées à Lucerne et Zurich-Affoltern, environ 108 km/h chacune, et à Gersau (SZ) à un peu moins de 106 km/heure.

Ciara n'en a encore pas complètement fini avec la Suisse. SRF Meteo prédit encore des vents violents pour la journée de mardi. Mais ceux-ci devraient progressivement s'affaiblir au fil des heures, explique aussi Eugen Müller.

Incendie de forêt

Une ligne à haute tension a été arrachée par la tempête Ciara dans la nuit de lundi à mardi près d'Ennetmoos (NW), ce qui a provoqué un incendie de forêt. Il n'y a pas eu de blessé. Un quartier a été privé d'électricité.

La ligne est tombée sur des arbres vers 03h00, a indiqué un porte-parole de la police cantonale nidwaldienne à Keystone-ATS. Une surface de forêt de 20 mètres sur 20 a pris feu. Les pompiers ont rapidement pu maîtriser l'incendie.

Usagers de la route et du rail touchés

Pendant la nuit, Ciara n'est pas passée inaperçue et a donné du fil à retordre tant aux usagers de la route que du rail. Selon les données du TCS sur le trafic, plusieurs routes principales ont dû être fermées. L'autoroute A2 a dû être temporairement fermée pendant la nuit entre Airolo (TI) et Göschenen (UR) en direction du nord parce que des arbres étaient tombés sur les voies.

Sur l'A1, ce sont aussi des arbres tombés entre Luterbach (SO) et Kriegstetten (BE) qui ont entravé la circulation. Tout comme entre Lavey et Lavey-les-Bains (VD), entre Tavannes et Berlincourt (JU) et entre Montbovon et Allières (FR). Diverses routes restaient encore fermées sur l'ensemble du pays.

Sur terre et sur lac

Plusieurs interruptions du trafic ferroviaire ont également été signalées par les CFF. La chute d'arbres a temporairement entravé la liaison Court - Moutier (BE) et la ligne Winterthour - Rüti dans l'Oberland zurichois est interrompue depuis lundi.

La ligne ferroviaire du Gothard a elle aussi connu des restrictions mardi à l'aube entre Airolo (TI) et Erstfeld (UR). Un défaut d'alimentation électrique, probablement dû à la tempête, a provoqué des retards et des suppressions de train durant plus d'une heure, d'après les CFF.

Les conséquences de Ciara se font sentir sur l'eau aussi. Ainsi toutes les liaisons de la CGN sur le lac Léman sont pour l'heure suspendues. (ats/nxp)