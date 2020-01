Talibans prêts à une réduction de la violence

Les talibans sont prêts à une réduction de la violence en Afghanistan avant de signer, d'ici la fin du mois peut-être, un accord sur le retrait des troupes américaines avec les Etats-Unis a assuré samedi leur porte-parole dans la presse.

«Nous sommes d'accord pour réduire nos activités militaires dans les jours précédant la signature d'un accord de paix avec les Etats-Unis», affirme Suhail Shaheeen dans une interview au quotidien pakistanais Dawn. Il s'est dit «optimiste» sur la possibilité d'une signature «au plus tard d'ici la fin du mois».

A peace agreement with the US could be just days away. The Taliban Spokesperson Suhail Shaheen said both sides, led by Mullah Baradar Akhand and Special envoy Zalmay Khalilzad, are working on the final details.



