Stupeur aux Etats-Unis après le suicide de Jeffrey Epstein

Le financier et figure de la jet set américaine Jeffrey Epstein, accusé d'agressions sexuelles sur mineures, s'est suicidé samedi dans sa cellule new-yorkaise. Sa mort a causé la stupeur aux Etats-Unis et déclenché des enquêtes du FBI et du ministère de la Justice.

«Jeffrey Epstein a été retrouvé inanimé dans sa cellule» samedi vers 6 heures 30 (12 heures 30 suisses), «apparemment d'un suicide», a confirmé l'administration pénitentiaire après que des médias eurent annoncé son suicide. «Le personnel a immédiatement tenté de le ranimer», avant de le faire transporter à l'hôpital où sa mort a été prononcée, a-t-elle ajouté, en annonçant l'ouverture d'une enquête.

Le ministre de la Justice William Barr s'est dit «effaré» par la mort en détention du financier de 66 ans qui «soulève de graves questions». Il a annoncé que le FBI et les services de l'Inspecteur général du ministère allaient enquêter.

Penchants suicidaires

A la fin juillet, quelques jours après la décision d'un juge fédéral de le maintenir en détention, Jeffrey Epstein avait déjà été retrouvé allongé sur le sol de sa cellule, blessé, avec des marques sur le cou. Plusieurs sources avaient alors indiqué qu'il avait tenté de se suicider, mais ses blessures étaient sans gravité.

Certains en avaient déduit qu'il avait été ensuite placé sous surveillance particulière anti-suicide, mais le New York Times a indiqué samedi que cela n'était pas le cas. L'administration pénitentiaire n'a elle pas immédiatement précisé de quelle surveillance il faisait l'objet, indiquant simplement qu'il était incarcéré dans une «unité spéciale».

Plusieurs personnalités ont exprimé leur stupéfaction devant un tel dénouement. «Il nous faut des réponses. Beaucoup», a ainsi réagi sur Twitter la jeune élue démocrate new-yorkaise du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez.

We need answers. Lots of them.https://t.co/4DMckiZnVB — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 10, 2019

Dizaines de jeunes filles

Jeffrey Epstein avait été arrêté et inculpé début juillet pour avoir organisé, pendant plusieurs années, un réseau constitué de dizaines de jeunes filles sous son emprise, certaines collégiennes, avec lesquelles il avait des rapports sexuels dans ses nombreuses propriétés, notamment à Manhattan et en Floride.

Les témoignages qui sont ressortis via des documents judiciaires et des médias américains brossaient l'image d'un prédateur insatiable de jeunes filles, qu'il faisait recruter par dizaines et venir dans ses somptueuses résidences.

Son nom avait déjà été inscrit au fichier des délinquants sexuels après une première condamnation il y a plus de dix ans pour prostitution en Floride - il avait écopé de treize mois de prison après un accord contesté avec un procureur fédéral.

Début juillet, une perquisition dans sa maison du quartier huppé de l'Upper East Side à Manhattan avait révélé une salle de massage où il aurait entraîné ses victimes présumées.

Sombre emploi du temps

Le journal Miami Herald avait enquêté sur cet accord en 2018, relançant l'enquête. En juillet, après l'inculpation de Jeffrey Epstein à New York, l'ex-procureur de Floride, Alexander Acosta, devenu ministre du Travail de l'administration Trump, avait dû démissionner.

Epstein timeline



- Cernovich and Miami Herald win court case allowing records in Epstein civil case to be unsealed



- Two days later Epstein is criminally indicted



- Records are unsealed (YESTERDAY)



- Today Epstein committed suicide



Thoughts?https://t.co/JRIIEeQe27 — Mike Cernovich (@Cernovich) August 10, 2019

Selon plusieurs témoignages, employées et recruteuses géraient au millimètre un sombre emploi du temps, avec prise de rendez-vous, transport, parfois même en jet privé, instructions et rétribution, souvent 200 à 300 dollars par visite, voire cadeaux.

«Un type génial»

Des centaines de pages de documents judiciaires rendus publics vendredi étaient venus confirmer qu'il avait longtemps été une figure incontournable des soirées mondaines new-yorkaises, proche de nombreuses personnalités.

«Je connais Jeff depuis 15 ans. Un type génial», disait ainsi Donald Trump en 2002. «C'est un plaisir de passer du temps avec lui. On dit même qu'il aime les jolies femmes autant que moi, et beaucoup sont plutôt jeunes».

Après son inculpation, tous ses anciens amis influents avaient affirmé ne pas avoir été au courant de ses délits présumés et n'entretenir plus aucune relation avec lui depuis longtemps. Inculpé le 8 juillet d'exploitation sexuelle de mineures et d'association de malfaiteurs en vue d'exploiter sexuellement des mineures, il était passible de 45 années d'emprisonnement. Son procès devait s'ouvrir au mieux en juin 2020. (ats/nxp)