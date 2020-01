Le Sénat américain pourrait désavouer Trump

Le Sénat américain pourrait adopter la semaine prochaine une résolution visant à limiter le pouvoir de Donald Trump de lancer des opérations militaires contre l'Iran, a indiqué mardi le démocrate qui a présenté le texte. Des sénateurs républicains soutiennent l'initiative.

«Nous disposons désormais d'une majorité de collègues, démocrates et républicains, qui défendrons avec force le principe que nous ne devrions pas partir en guerre sans un vote du Congrès», a annoncé le sénateur démocrate Tim Kaine. Ce vote pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine, a-t-il indiqué, même s'il reste à déterminer une date dans un Sénat qui sera alors occupé par le procès historique en destitution du président américain.

We now have a majority of Senators, Democrat and Republican, who will stand strong for the principle that we shouldn’t be starting wars without a vote of Congress. https://t.co/sz7hC1G1yK