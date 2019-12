Un séisme frappe l'Afghanistan et le Pakistan

Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,1 a frappé l'Afghanistan et le Pakistan vendredi après-midi, a annoncé l'US Geological Survey, forçant les habitants à descendre dans les rues d'Islamabad et de Kaboul.

L'épicentre du séisme a été localisé à 51 kilomètres au sud-ouest de Jurm, dans le nord de l'Afghanistan, et sa profondeur était de plus de 200 km, a indiqué l'observatoire américain.

Dans les deux capitales, les habitants ont ressenti deux secousses qui se sont succédé rapidement, mais aucun dommage n'a été rapporté dans l'immédiat.

Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à New Delhi, la capitale indienne, selon les habitants de cette ville, tandis qu'à Lahore, dans l'est du Pakistan, des personnes paniquées sont descendues dans les rues et ont quitté leur voiture.

L'épicentre du séisme se trouvait dans une zone montagneuse isolée et peu peuplée de la province de Badakhshan, dans le nord-est de l'Afghanistan.

Séismes fréquents

L'observatoire américain a estimé que le tremblement de terre ne causerait que peu de pertes économiques, avec «une faible probabilité de pertes humaines et de dommages».

Le nord de l'Afghanistan et le Pakistan sont fréquemment secoués par des séismes, notamment autour de la chaîne de l'Hindu Kush, où les plaques tectoniques eurasiatique et indienne entrent en collision.

Le 24 septembre dernier, un séisme de magnitude 5,2 avait fait au moins 22 morts et plus de 300 blessés dans la partie du Cachemire contrôlée par le Pakistan, endommageant habitations et infrastructures dans cette région himalayenne.

Le 8 octobre 2005, un tremblement de terre de magnitude 7,6 au Cachemire pakistanais avait tué plus de 73.000 personnes et fait environ 3,5 millions de sans-abri.

Dix ans plus tard, en octobre 2015, un séisme de magnitude 7,5 avait fait près de 400 morts au Pakistan et en Afghanistan, détruisant des bâtiments sur un terrain accidenté qui avait entravé les opérations de secours.

Le 9 mai 2018, un tremblement de terre de magnitude 6,2 avait déjà été enregistré dans le nord de l'Afghanistan. Ressenti jusqu'à Islamabad et Douchanbé, les capitales du Pakistan et du Tadjikistan, à des centaines de kilomètres de l'épicentre, il n'avait fait que peu de dégâts.

(afp/nxp)