Séisme de 6,4 en Albanie: 4 morts et 150 blessés

Un tremblement de terre de magnitude 6,4 a frappé l'Albanie aux premières heures de mardi. La secousse a suscité des scènes de panique à Tirana et dans la ville de Durrës. Pour l'heure, les services de secours déplorent la mort de quatre personnes et 150 blessés.

Le séisme a été ressenti à 02h54 et des habitants de Tirana, affolés, sont descendus dans la rue, a rapporté une correspondante de l'AFP. L'épicentre de cette secousse se situait en mer Adriatique, à 34 km au nord-ouest de Tirana, à une profondeur de 10 kilomètres, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen

Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit Albania (local time early Tuesday morning).#PrayforAlbania ?????????? pic.twitter.com/OBwC2CCbnr — Team Albanians (@TeamAlbanians) November 26, 2019

«Les dégâts sont considérables», a déclaré à l'AFP Albana Qajahaj, porte-parole du ministère de la Défense. Un hôtel de trois étages de Durrës s'est effondré tandis qu'un autre immeuble dans le centre-ville est gravement endommagé. Des dégâts sont rapportés également à Thumana, à 30 km au nord-ouest de Tirana.

NEW: Video shows building collapse in Durrës after quake hits Albania; no word on casualties pic.twitter.com/QH0bhzermu — BNO News (@BNONews) November 26, 2019

Selon les autorités et les médias locaux, il y aurait pour l'heure quatre morts et 150 blessés légers. L'un d'eux, un homme d'une cinquantaine d'années, s'est tué en sautant de son immeuble dans la localité albanaise de Kurbin.

Répliques

Ce tremblement de terre a été suivi quelques minutes plus tard de plusieurs répliques, notamment une de magnitude 5,3, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen. La première secousse a été ressentie à travers les Balkans, à Sarajevo (près de 400 km), en Bosnie, ou encore à Novi Sad (près de 700 km), en Serbie, selon les médias et les alertes publiées par des habitants sur les réseaux sociaux.

Powerful earthquake in ????????, Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

La même région d'Albanie avait été secouée en septembre par un séisme de magnitude de 5,6, qualifié par les autorités de plus fort tremblement de terre des «20 à 30 dernières années». Les Balkans sont une zone de forte activité sismique et les tremblements de terre y sont fréquents. (ats/nxp)