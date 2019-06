Sans TNT, Les frontaliers sont privés de RTS

Dès lundi, les chaînes de télévision de la SSR ne seront plus diffusées via la télévision numérique terrestre (TNT). Conséquence de cette mesure d'économie: la France voisine ne bénéficiera plus du débordement des ondes qui lui permettait de capter la SSR.

En Suisse, seuls 1,4% des foyers possédant un téléviseur utilisent cette technologie, indique Lauranne Peman, porte-parole de la SSR. Se fondant sur cette faible proportion ainsi que sur les alternatives disponibles et les coûts excessifs de maintenance du système TNT, le Conseil fédéral a décidé de l'abandonner.

L'arrêt de la TNT permettra à la SSR de réaliser des économies de 10 millions de francs par an à partir de 2020. Les foyers suisses continueront de recevoir les programmes de la SSR par d'autres moyens, soit par satellite, par câble ou via internet. «Mais là où le bât blesse, c'est du côté des zones transfrontalières», relève Mme Peman.

En effet, ces zones bénéficient depuis plusieurs années du débordement des ondes (overspill) de la TNT. Les foyers ont ainsi accès dans leur bouquet TNT aux programmes de la SSR sans restriction et sans payer de redevance. Selon une estimation de la SSR, près de 1,8 million de foyers avaient accès jusqu'à présent à ses programmes grâce à l'overspill, soit le même nombre que tous les ménages romands.

Accès pour les Suisses

L'enjeu des droits de diffusion est ainsi crucial. En effet, la SSR acquiert des droits de tiers pour les événements sportifs, les films et les séries uniquement pour le territoire suisse. Si ces droits devaient être négociés pour la zone frontière, la facture prendrait l'ascenseur.

Il restera toutefois une exception pour les citoyens suisses habitant à l'étranger. Les détenteurs du passeport à croix blanche peuvent recevoir les programmes de la SSR par satellite grâce à une carte d'accès pour le décryptage au prix de 120 francs. Cette solution fonctionne pour autant que le foyer soit équipé pour la réception par satellite. Par ailleurs, la plateforme rtsplay.ch permet de visionner les contenus dont la SSR possède les droits.

Pas d'autre solution

Cet arrêt de la TNT annoncé de longue date par la SSR a suscité de nombreuses réactions courroucées de téléspectateurs de France voisine. Certains médias avaient fait état de négociations au sujet de la reprise de la SSR dans d'autres bouquets TNT. Mais à ce stade, «aucune solution concrète de rediffusion via la TNT n'a encore formellement abouti», souligne la SSR «qui ne peut garantir une diffusion via un opérateur tiers». (ats/nxp)