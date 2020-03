Joe Biden remporte les premiers États

La course à la Maison Blanche s'accélère: Joe Biden l'a emporté mardi en Virginie et en Caroline du Nord lors d'un «Super Tuesday» au cours duquel plusieurs millions d'Américains ont voté pour désigner leur candidat démocrate préféré.

Dès la fermeture des bureaux de vote dans ces deux États voisins, relativement importants en nombre de délégués, le verdict est tombé: l'ancien vice-président, qui a le vent en poupe après un début de campagne catastrophique, est arrivé devant son principal rival, le sénateur Bernie Sanders. «C'est encourageant, nous sommes optimistes», a lancé, depuis Los Angeles, ce proche de Barack Obama.

BREAKING: Former Vice President Joe Biden will win the North Carolina Democratic primary, CNN projects #CNNelection https://t.co/iwYOpqs6Wk pic.twitter.com/U1tiuTrWhr — CNN (@CNN) March 4, 2020

La course à l'investiture dans le camp démocrate, qui est désormais une bataille entre septuagénaires, pourrait en revanche se compliquer pour le milliardaire Michael Bloomberg qui a fait l'impasse sur les scrutins des quatre premiers États. Selon les premières estimations, ses résultats en Virginie, État sur lequel il avait lourdement investi, étaient très faibles.

De l'Alabama à la Californie, les résultats des 11 autres États dans lesquels les démocrates américains étaient appelés aux urnes diront si «Joe» a réussi à prendre l'avantage sur «Bernie».

«Battre Donald Trump»

L'ancien vice-président, vieux routier de la politique américaine, se présente comme l'homme de la «garantie de résultats» face à «la promesse de révolution», en allusion à son grand rival qui se revendique «socialiste». Sans surprise, ce dernier, qui rêve lui aussi de défier Donald Trump en novembre, l'a emporté haut la main dans son fief du Vermont, selon les estimations des médias américains.

«Pour battre Donald Trump, nous aurons besoin de la plus grande participation de l'histoire de ce pays», avait-il lancé en votant dans le Vermont. «Nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin d'engouement. C'est ce qu'apporte notre campagne.» Au total, les 14 primaires de mardi permettront de distribuer plus d'un tiers des délégués qui désigneront in fine le candidat lors de la convention démocrate de juillet.

Longtemps ultra-favori mais tombé en disgrâce après de piteux résultats lors des premiers votes, Joe Biden a réussi une remontée exceptionnelle en remportant largement la Caroline du Sud et son vote afro-américain jugé indispensable pour tout prétendant démocrate.

Vidéo: Joe Biden, l’obstiné

Dans la foulée, il a engrangé lundi le soutien de trois ex-candidats: le jeune Pete Buttigieg, révélation des primaires, la sénatrice Amy Klobuchar, populaire dans le Midwest, et le Texan Beto O'Rourke. Les candidats qui se sont désistés en faveur de l'ancien vice-président espèrent lui permettre de faire barrage à «Bernie», devenu le favori grâce à un démarrage en fanfare.

«Parce qu'il faut battre Trump»

«Ce n'est pas un secret», «il y a un effort massif pour stopper Bernie Sanders», martèle ce dernier, promettant de «combattre» l'establishment démocrate effrayé par ses idées très à gauche. En brandissant l'exemple de Hillary Clinton en 2016, son équipe met en garde contre une nouvelle défaite si Joe Biden est le candidat démocrate. «L'establishment voulait alors un candidat modéré, ils l'ont eu. Et vous savez ce que nous avons obtenu? Donald Trump», a lancé Jeff Weaver, un haut conseiller du sénateur, sur MSNBC mardi.

Les thèmes que Bernie Sanders portent comme l'assurance-maladie universelle se sont peu à peu imposés au coeur du débat animant les démocrates. Kevin, qui a voté dans un quartier résidentiel près de Los Angeles, rappelait que la couverture médicale «est très chère» aux États-Unis pour justifier son bulletin Sanders. Cindy Eleanor, 75 ans, a elle voté Biden «parce qu'il faut battre Trump». Mais elle balaie d'un revers de la main la nouveauté du «Super Tuesday»: Mike Bloomberg. «Ce n'est pas un démocrate!», estime-t-elle.

L'ex-maire de New York, 78 ans et un demi-milliard de dollars dépensé en publicités de campagne, est un ancien républicain. Il assure être le seul capable de battre le président sortant, malgré deux premiers débats ratés.

Une contre-performance de sa part laisserait à Joe Biden un boulevard au centre face au socialiste autoproclamé Bernie Sanders, dans un pays où ce terme évoque encore à certains des relents de Guerre froide et de communisme. Mais à Miami, le regard déjà tourné vers le vote en Floride prévu le 17 mars, Mike Bloomberg a exclu de se retirer. «Pourquoi ne demandez-vous pas à Joe s'il entend se retirer?», a-t-il répondu aux journalistes. (ats/nxp)