Sanctions contre la Syrie: un pétrolier arrêté

Un navire iranien soupçonné de livrer du pétrole à la Syrie, en violation des sanctions contre Damas, a été arraisonné jeudi au large du territoire britannique de Gibraltar, entraînant la convocation de l'ambassadeur britannique à Téhéran. Selon le ministre espagnol des Affaires étrangères Josep Borrell, l'opération aurait eu lieu suite à une «demande adressée par les Etats-Unis au Royaume-Uni».

L'arraisonnement du pétrolier est une «excellente nouvelle», a commenté le conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton sur Twitter, sans confirmer que les Etats-Unis avaient demandé l'interception de ce navire.

Excellent news: UK has detained the supertanker Grace I laden with Iranian oil bound for Syria in violation of EU sanctions. America & our allies will continue to prevent regimes in Tehran & Damascus from profiting off this illicit trade.