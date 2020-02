Ryanair épinglé pour des publicités trompeuses

Des publicités de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair ont été interdites au Royaume-Uni en raison d'un message trompeur sur les émissions de CO2, a annoncé mercredi le régulateur du secteur.

L'autorité de régulation de la publicité du Royaume-Uni (ASA) a estimé que le transporteur à bas coût a induit en erreur les consommateurs dans une campagne diffusée en septembre 2019 dans la presse écrite, à la radio et à la télévision. Ryanair se présentait comme la compagnie ayant les plus faibles émissions de CO2 en Europe parmi les grandes compagnies aériennes.

Or l'ASA a estimé qu'il était difficile de définir ce qu'est une «grande compagnie aérienne» et que les consommateurs pourraient avoir l'impression de moins contribuer aux émissions carbone, ce qui ne peut pas être prouvé.

Ces «publicités (...) ne doivent pas apparaître une nouvelle fois sous leurs formes actuelles», selon le régulateur, qui demande à Ryanair d'apporter «les preuves nécessaires» pour être en mesure de faire de telles promesses sur l'environnement. Dans un communiqué, Ryanair s'est dit «déçu et surpris» par la décision, et assure qu'il est le transporteur aérien «le plus vert» en Europe.

Objectif pour 2030

Selon ses chiffres, il émet 66 grammes de CO2 par passager et par kilomètre, soit une pollution 25% inférieure aux autres grandes compagnies, selon lui.

«Nous avons déployé ce message publicitaire avec succès dans dix pays en Europe», avance le groupe, qui reconnaît «avoir fait de mineurs ajustements sur le marché britannique à la demande des autorités compétentes».

Selon son site internet, Ryanair s'est engagé à réduire ses émissions de CO2 sous 60 grammes d'ici 2030 et dit suivre les objectifs fixés par l'Association internationale du transport aérien (Iata) de les abaisser de 50% en 2050 par rapport au niveau de 2005. La compagnie avait toutefois été classée parmi les dix entreprises les plus polluantes d'Europe, selon des chiffres d'avril 2019 publié par l'ONG Transport & Environnement.

Le secteur aérien britannique, regroupant les constructeurs et compagnies, a promis mardi d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, grâce à des projets d'avions moins polluants et aux controversés mécanismes de compensation, sans convaincre les ONG. (afp/nxp)