Russie et Ukraine font un échange historique de prisonniers

Célébration à Kiev, discrétion à Moscou. Quelques heures après l’échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine, qui s’est enfin concrétisé samedi peu après midi après des semaines de négociations, le contraste des réactions intrigue. « Je félicite tout le monde pour la libération de nos héros », s’est réjoui le président ukrainien Volodymyr Zelensky, venu en personne accueillir sur le tarmac de l’aéroport les 35 Ukrainiens qui, libérés, venaient de faire le voyage Moscou-Kiev. En tête des héros ainsi célébrés : le cinéaste Oleg Sentsov, 43 ans, condamné en Russie en 2015 à vingt ans de camp pour « terrorisme », devenu une cause internationale célèbre depuis sa grève de la faim de 145 jours l’été dernier en pleine coupe du monde de football en Russie. Après avoir brandi avec ses doigts le V de la victoire à la descente de l’avion, puis longuement embrassé sa fille adolescente, il a appelé à la libération « des prisonniers restants » et prévenu : «notre lutte ne se termine pas. La victoire est encore très loin».

A Moscou, aucun officiel n’attendait au pied de l’avion les 35 détenus rentrés de Kiev, contraints même de descendre l’escalier avec leurs lourds bagages aux bras. Le président Vladimir Poutine était loin, en train de célébrer dans un parc de la ville la traditionnelle journée de Moscou en ce premier samedi de septembre. Six heures après l’échange, le Kremlin n’a toujours pas fait de commentaire au-delà d’un simple « l’échange a bien eu lieu ». Sur le tarmac moscovite, un seul prisonnier a été vraiment célébré : le rédacteur en chef à Kiev de l’agence d’information russe RIA Novosti Kyrylo Vychynsky, 52 ans, arrêté l’année dernière, inculpé de « haute trahison » et accusé de soutenir les séparatistes prorusses. Il a été accueilli avec une chaude accolade par son patron, figure de la presse pro-Kremlin.

Kiev a rapidement confirmé la liste des prisonniers libérés. Outre Oleg Sentsov et d’autres Ukrainiens condamnés en Russie, il s’agit des 24 marins dont la Russie avait capturé les navires au large de la Crimée en novembre dernier au cours du plus grave affrontement direct entre les deux pays depuis des années. C’est aujourd’hui le premier échange de prisonniers de cette envergure entre l’Ukraine et la Russie depuis l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014 puis le début du conflit dans l’est de l’Ukraine. « Nous nous réjouissons que des citoyens russes soient revenus à la maison », a commenté lapidairement le Kremlin. En fait, seuls 12 des 35 prisonniers libérés par Kiev sont des Russes. Les autres sont des Ukrainiens pro-Russes que Moscou voulait voir extrader en Russie, notamment divers paramilitaires ayant participé au conflit dans le Donbass et soldats ayant déserté en Crimée auprès de l’armée russe lors de l’annexion de la péninsule.

Jusqu’au dernier moment, le cas de Vladimir Tsemakh, 58 ans, a semblé bloquer l’échange. Le Kremlin exigeait sa libération. Kiev résistait, sous la pression notamment de plusieurs chancelleries européennes. Arrêté le 27 juin par les services secrets ukrainiens dans le territoire rebelle prorusse de la « République populaire de Donetsk », cet Ukrainien avait été inculpé pour « terrorisme ». Il était surtout attendu aux Pays-Bas en mars prochain au procès du crash du Boeing MH17 de la Malaysia Airlines qui, le 17 juillet 2014, a fait 298 morts. Les enquêteurs internationaux soupçonnent que l’explosion a été provoquée par un missile tiré d’une unité militaire russe venue combattre dans l’est de l’Ukraine auprès des séparatistes et ils estiment que Vladimir Tsemakh a joué un rôle dans ce drame. Libéré jeudi à Kiev, envoyé à Moscou samedi, Vladimir Tsemakh ne pourra donc pas donner son crucial témoignage.