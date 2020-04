Le Royaume-Uni au chevet de Johnson

Le Royaume-Uni est suspendu aux nouvelles sur l’état de santé de Boris Johnson. «Le premier ministre n’est pas sous système de ventilation, il a reçu un soutien en oxygène», a indiqué mardi le ministre chargé de la coordination du cabinet gouvernemental, Michael Gove. Il ne serait pas non plus atteint de pneumonie, selon son porte-parole, et son état serait «stable». Le quotidien «The Times» assure qu’il a reçu 4 litres d’oxygène, alors que le seuil normal pour les patients aux soins intensifs est de 15 litres.

Un des meilleurs hôpitaux

Son état inspire pourtant de grandes inquiétudes. Selon des données médicales britanniques publiées la semaine dernière, 46% des patients de 50 à 69 ans ayant jusqu’à présent intégré les soins intensifs à cause du coronavirus sont décédés. Le premier ministre est toutefois soigné dans l’un des meilleurs établissements de Londres, l’Hôpital Saint Thomas, spécialisé depuis le début de l’épidémie dans le traitement des cas de coronavirus les plus graves de la capitale. Il dispose ainsi de certains des meilleurs spécialistes du pays. Un hôpital dont les entrées sont désormais surveillées par la police et dans lequel il n’est pas possible de pénétrer sans rendez-vous préalable.

Nombreux messages

Depuis l’annonce de son entrée aux soins intensifs, les messages de soutien affluent. L’ancien premier ministre conservateur David Cameron, un proche de Boris Johnson, qui joue régulièrement au tennis avec sa sœur Rachel, a adressé ces mots sur Twitter: «Je pense à Boris Johnson et à sa famille ce soir. Remets-toi bien vite! Tu es en de bonnes mains et nous te voulons tous guéri et de retour au 10 Downing Street.»

Ses adversaires politiques ne sont pas en reste. Le nouveau leader du Labour, Keir Starmer, s’est dit remué par «cette nouvelle terriblement triste. Toutes les pensées du pays sont avec le premier ministre et sa famille pendant ce moment terriblement difficile.» L’ambiance générale a été résumée par le tweet d’Alastair Campbell, l’ancien bras droit du premier ministre travailliste Tony Blair: «Je l’ai souvent critiqué, lui et sa politique, mais j’espère sincèrement qu’il s’en remettra et pourra revenir diriger le pays lors de cette crise.» Sur les réseaux sociaux, les citoyens britanniques de tous bords politiques lui ont transmis leurs souhaits de bonne santé, à lui et à sa compagne, Carrie Symonds, enceinte de quelques mois et récemment alitée après avoir contracté le virus.

L’union sacrée derrière Boris Johnson est totale au sein du monde politique. Sans doute parce qu’il est un homme politique à part. L’homme à la tignasse hirsute, batailleur et ambitieux, est apprécié pour sa bonne compagnie et son caractère jovial. Il est surtout omniprésent sur la scène politique nationale depuis son élection à la Mairie de Londres en 2008 et plus encore depuis la campagne du référendum sur le Brexit en 2016.

Son hospitalisation crée un vide au sommet de l’État. Alors que le Royaume-Uni traverse une crise inégalée depuis le choc financier de 2008, que les économistes prévoient un contrecoup plus sérieux encore, avec déjà une explosion du nombre de demandeurs d’emploi, la nécessité d’une direction politique claire se fait sentir. Keir Starmer a répété mardi son intention d’«agir dans l’intérêt national». Il a d’ailleurs discuté dès lundi soir avec Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères et premier secrétaire d’État, un titre qui fait de lui le numéro 2 du gouvernement.

Qui dirige le pays?

En l’absence de toute Constitution, les questions n’ont pourtant pas tardé à jaillir sur le besoin de clarifier la situation gouvernementale: qui dirige concrètement le pays? Selon les porte-parole du 10 Downing Street, Boris Johnson souhaite que Dominic Raab prenne le relais «si nécessaire». Mais pour Michael Heseltine, vice-premier ministre de John Major de 1995 à 1997, sa position sera très compliquée: «Dominic Raab devra choisir quand agir. Ce sera très difficile car il sera entouré de nombreuses personnes qui savent ce que Boris Johnson a dit, qui pensent qu’il reviendra vite à son poste et qui ont leurs propres objectifs.»

Face à cette incertitude politique, les Britanniques peuvent compter sur la stabilité morale et psychologique incarnée par la cheffe de l’État, la reine Élisabeth II. Une souveraine qui célébrera le 21 avril son 94e anniversaire, soutenue par un époux âgé de 98 ans.