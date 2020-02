La route tue autant que 7 crashs d'avions par jour

Avec 3700 tués en moyenne, la mortalité routière mondiale représente chaque jour l'équivalent de sept crash de gros avions de ligne, s'est alarmé vendredi à Genève le représentant spécial de l'Onu pour la sécurité routière Jean Todt.

Le nombre de morts sur les routes de la planète «est équivalent à sept jumbo jets se crashant chaque jour, sans aucun survivant», a déclaré cette figure du sport automobile à la presse, en rappelant qu'au total 1,35 million de personnes perdaient la vie chaque année dans des accidents de la circulation.

L'objectif mondial de réduire de 50% d'ici 2020 le nombre de victimes des routes «ne sera pas atteint», a-t-il ajouté. Jean Todt a annoncé qu'il appellera à un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement à New York.

"Road crashes on the alarming scale we witness today are not accidents.



They are the failure of a system which does not sufficiently value safety.



This is why we need a new paradigm for #roadsafety that focuses on building a safe system”



- @JeanTodt ahead of @RoadSafety2020 https://t.co/3Qg4U6jjDL pic.twitter.com/olK4aD6CL5