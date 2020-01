Des roquettes s'abattent près de l'ambassade US

Au moins deux roquettes se sont abattues dimanche soir près de l'ambassade américaine dans la Zone verte de Bagdad, ont indiqué des témoins à l'AFP, deux jours après l'assassinat du puissant général iranien Qassem Soleimani dans un raid américain en Irak.

Another rocket fired at US Embassy in Baghdadhttps://t.co/ZdfaVGCdfQ pic.twitter.com/261duHQFs8