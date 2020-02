Rome dédramatise le coronavirus

Marche arrière toute. Après une semaine de communication apocalyptique sur l’épidémie de coronavirus, le président du conseil, Giuseppe Conte, appelle ses concitoyens à «ne pas dramatiser». Alors que le gouvernement invite la population à «mener une vie normale», le ministre des Affaires étrangères a rencontré hier à Rome la presse étrangère pour expliquer «la réalité de la situation».

«La péninsule est un pays sûr. Seuls 0,04% du territoire national, 0,1 des communes et 0,089 de la population sont exposés au virus. Il faut éviter les fausses nouvelles qui provoquent des dommages à notre économie et à notre communauté scientifique.» Des affirmations qui contrastent avec l’extension de l’épidémie qui s’étend désormais sur 11 régions, de la Sicile au Haut-Adige.

La comptabilité de la contagion va donc être modifiée. Jusqu’à mercredi, les autorités assuraient qu’il y avait davantage de positifs au virus dans la péninsule que dans les autres pays européens parce que l’Italie faisait plus de tests que ses voisins. Hier, elles ont décrété que le test n’était plus suffisant. Il devra désormais être confirmé par un examen du sang pour décréter une nouvelle contagion. Ainsi, le nombre de 650 contaminations pourrait être revu à la baisse dans les prochaines heures.

Symboliquement, l’exécutif veut également effacer l’image des derniers jours d’une Milan déserte comme aux heures les plus noires de la Seconde Guerre mondiale. Hier au soir, les bars ont rouvert après 18 heures pour permettre le traditionnel «apéritif milanais». Les théâtres, les musées et les lieux de culte devraient également rouvrir dans la semaine «parce que la culture, c’est la vie». Enfin, les chaînes de télévision ont été invitées à réduire les émissions spéciales consacrées au Codiv-19 qui alimentaient le climat de panique, et Giuseppe Conte, omniprésent sur les écrans jusqu’à mercredi matin, a pratiquement disparu des radars.

Plusieurs raisons expliquent ce changement radical. Tout d’abord, mettre fin aux initiatives paranoïaques de certains administrateurs locaux. Des gouverneurs de régions ou des maires de villes totalement épargnées par le coronavirus avaient fermé les écoles et interdit l’accès de leur territoire à quiconque venait du Nord. Il fallait un peu de bon sens pour mettre fin à cet alarmisme populiste et anarchique.

La politique ensuite. Président d'un conseil fragile, Giuseppe Conte a utilisé la stratégie du péril national pour se transformer en commandant en chef de la guerre au virus et resserrer autour de lui l’unité du pays. Mais alors que la gestion de la crise est de plus en plus contestée, au point que certains demandent un exécutif d’union sans Giuseppe Conte, il est plus sage de prendre ses distances du virus et modérer le climat de panique.

L’isolement enfin: l’image de la péninsule a conduit de nombreux pays à fermer leurs frontières aux Italiens du nord, parfois à tous les transalpins, et à déconseiller à leurs citoyens de se rendre en Italie. Toutes les ambassades sont donc mobilisées pour transmettre la bonne parole: «L’Italie n’est pas Wuhan, nous attendons vos touristes». Ce secteur, qui représente 5% du PIB, est d’ores et déjà sinistré. Une pluie d’annulations s’est abattue sur les hôtels, agences de locations et voyagistes.

Et c’est toute l’économie du pays qui plonge avec le tourisme. De nombreuses grandes entreprises du nord conseillent à leurs cadres de recourir au télétravail, mais elles ne peuvent pas se passer de leurs ouvriers. Voyages d’affaires impossibles, exports vers la Chine bloqués, échanges limités avec les pays voisins, production compromise, consommation interne et moral des ménages en berne: l’Italie qui était déjà en récession au troisième trimestre 2019 va droit vers un nouveau choc économique.

La nouvelle communication résiliente des autorités va-t-elle être entendue par le pays et par le monde?

Mardi soir, le gouverneur de la Lombardie, Attilio Fontana, est apparu à la télévision…un masque sur le visage. Une de ses proches collaboratrices venait d’être découverte positive au virus et il se mettait, comme il se doit, en quarantaine.

Un pied de nez du coronavirus au moment où le président du conseil affirmait qu’il «ne faut pas dramatiser».