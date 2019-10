Revirement: Morales vers une victoire au 1er tour

Le président bolivien sortant Evo Morales, qui brigue un quatrième mandat, était en passe de s'imposer au premier tour, selon le tribunal électoral qui a repris lundi soir le décompte rapide des voix, abandonné depuis dimanche soir, dans un revirement inexpliqué.

Lundi à 21H00 (03H00 suisses mardi), la page web du Tribunal suprême électoral bolivien (TSE) donnait Evo Morales en tête, avec 46,87% des voix, creusant l'écart avec son principal adversaire Carlos Mesa, à 36,73%, selon 95,3% des bulletins dépouillés. Soit un écart de 10,14 points de pourcentage.

Pour s'imposer dès le premier tour, le candidat en tête doit obtenir la majorité absolue ou au moins 40% des voix avec 10 points de pourcentage d'écart sur le second. Après la fin du vote dimanche, la transmission des résultats partiels sur le site internet du TSE avait été inexplicablement interrompue peu avant 20H00 (02H00 suisses).

Les observateurs de l'Organisation des Etats américains (OEA), présents en Bolivie, ont fait part lundi de leur «inquiétude» et de leur «surprise» face à ce revirement. «La mission de l'OEA fait part de sa profonde inquiétude et surprise face au changement radical et difficile à justifier» .

Dépouillement manuel

La présidente de l'institution, Maria Eugenia Choque, venait d'annoncer que le chef de l'Etat socialiste était en tête du premier tour, avec 45,28% des voix, suivi par le centriste Carlos Mesa, avec 38,16% des votes, sur la base de près de 84% des bulletins dépouillés, ouvrant la voie à un second tour inédit en Bolivie.

Les autorités électorales avaient ensuite expliqué qu'elles abandonnaient ce décompte rapide informatisé et procédaient au dépouillement manuel des procès-verbaux pour obtenir le résultat définitif, soulevant des craintes de fraude du côté de l'opposition et de la communauté internationale. Deux systèmes de dépouillement coexistent en Bolivie. D'un côté le «TREP», pour Transmision des résultats électoraux préliminaires, à travers lequel les procès-verbaux sont photographiés et transmis au TSE via une application pour permettre la publication de résultats partiels dès le soir du scrutin. De l'autre, le «décompte officiel» : les procès-verbaux sont remis par les bureaux de vote aux tribunaux électoraux départementaux qui procèdent au dépouillement définitif.

Manifestations

A 21H00 lundi (03H00 suisses mardi), un peu plus de 61% des procès-verbaux avaient été dépouillés via ce second système et Carlos Mesa et Evo Morales étaient au coude à coude, autour de 42%.

Dans la soirée, des centaines de manifestants des deux camps manifestaient devant l'hôtel de La Paz où était réuni le TSE. «Je suis venu pour demander qu'on respecte mon vote. Il est évident qu'on assiste ici à une fraude électorale», a déclaré à l'AFP Alexis Romero. (afp/nxp)