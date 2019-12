Retraites: Philippe fait de la pédagogie et tient bon

Un système de retraites universel «implique la disparition des régimes spéciaux», a réaffirmé vendredi Edouard Philippe. Il a dit sa «disposition totale» à négocier des «transitions progressives» alors que le mouvement de grève se poursuit contre la réforme.

Depuis le perron de Matignon, le chef du gouvernement a précisé qu'il allait présenter «l'intégralité du projet du gouvernement» de réforme des retraites mercredi 11 décembre à midi. Cela au lendemain de nouveaux échanges entre les partenaires sociaux, le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye et la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn.

«Je le dis tranquillement: la mise en place d'un système universel de retraite implique la disparition des régimes spéciaux. Je ne crois pas que les Français puissent durablement accepter des régimes qui conduisent aujourd'hui certains à partir, alors qu'ils font le même métier, avec un peu plus et plus tôt que d'autres», a insisté le Premier ministre.

Pas de «brutalité»

Mais sa «logique ne sera jamais celle de la confrontation», a-t-il ajouté, en récusant toute «brutalité» dans la mise en place du futur système.

«Il ne serait pas raisonnable, pas acceptable, pas juste de changer les règles en cours de partie», a ainsi développé le chef du gouvernement, en s'adressant aux salariés de la SNCF et de la RATP.

«C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué, et je répète aujourd'hui, ma disposition totale pour faire en sorte que les transitions soient progressives», a-t-il souligné, avant de recevoir le nouveau patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou et la présidente de la RATP Catherine Guillouard.

Revisionner la grève contre la réforme des retraites du 5 décembre 2019:

Poursuite de la grève

La France a connu jeudi une mobilisation massive à l'appel des syndicats, à l'exception de la CFDT, et la grève se poursuivait vendredi notamment dans les transports. Répercussions directes en Suisse: seul un aller et retour Paris-Bâle en TGV était prévu ce vendredi.

Air France a annoncé l'annulation de 30% de ses vols intérieurs et 10% de ses moyen-courriers, EasyJet, Transavia et Ryanair laissant également des avions au sol. Les compagnies aériennes ont été priées de réduire de 20% leur programme. Les syndicats opposés à la réforme des retraites ont décidé d'une nouvelle journée de grèves et manifestations mardi.

Ces syndicats contestent le «système universel» par points censé remplacer à partir de 2025 les 42 régimes de retraite existants (général, des fonctionnaires, privés, spéciaux, autonomes, complémentaires). L'exécutif promet un dispositif «plus juste», quand les opposants redoutent une «précarisation» des retraités.

Message aux enseignants

Dans ce cadre, Edouard Philippe a de nouveau adressé un message aux enseignants pour qui le système universel, «ce n'est pas la baisse des pensions des enseignants».

J’ai vu la mobilisation des enseignants et je comprends leurs inquiétudes. Nous nous engageons à ce que leurs pensions ne baissent pas.



Il y aura une revalorisation progressive de leur rémunération de façon à ce que leur pouvoir d’achat au moment des #retraites ne baisse pas. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) December 6, 2019

«Au contraire, c'est la revalorisation progressive de leur traitement de façon à ce que leur pension, leur pouvoir d'achat, au moment des retraites ne baissent pas», a-t-il fait valoir, laissant entrevoir des compensations puisque «l'application absurde des nouvelles règles les pénaliserait».

Projet présenté mercredi

Le chef du gouvernement présentera le projet du gouvernement mercredi au Conseil économique, social et environnemental (CESE), instance qui est «la chambre du dialogue social et des corps intermédiaires», a-t-il souligné.

«Je crois au dialogue social», a assuré Edouard Philippe, en observant qu'il était arrivé «que certains critiquent le gouvernement pour la verticalité avec laquelle il aurait pris des décisions». Or, le projet du gouvernement prendra «en compte bien des propositions formulées par les organisations syndicales», a-t-il affirmé.

(afp/nxp)