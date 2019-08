Retour aux armes d'ex-Farc: Pompeo réagit

Un millier de propriétés légalisées dans une zone affectée par la guerre

Le gouvernement colombien a octroyé vendredi plus d'un millier de titres de propriété de terrains, d'une superficie équivalente à 1.350 stades de foot, aux paysans de l'une des communes les plus touchées par le conflit armé.



Le président Ivan Duque a remis ces 1.058 titres, correspondant à 295 parcelles formalisées et à 763 terrains vagues, à des centaines de paysans de la municipalité d'Ovejas, dans le département de Sucre (nord), théâtre d'un massacre commis par des paramilitaires d'extrême droite en 2001.