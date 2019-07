Reprise du dialogue : Maduro «optimiste»

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, s'est dit lundi «optimiste» après la reprise du dialogue entre représentants de son gouvernement et de l'opposition sur l'île de la Barbade, pour tenter de mettre fin à la crise politique qui secoue le pays.

«Je suis très optimiste (...). Aujourd'hui, ils ont eu une réunion de cinq heures et il me semble que pas à pas, avec une patience stratégique, nous ouvrons la voie de la paix», a dit M. Maduro dans une déclaration diffusée par la télévision d'Etat VTV. M. Maduro a assuré avoir reçu des rapports «prometteurs» de son principal négociateur, le ministre de la Communication Jorge Rodríguez.

Le président vénézuélien a ajouté qu'un programme en six points avec une «vision de l'ensemble du pays» était discuté, sans fournir davantage de détails. «Si on travaille avec de la bonne volonté et qu'il n'y a pas d'interventionnisme gringo (...), je suis sûr que des accords seront conclus», a ajouté Nicolas Maduro.

Les délégations du gouvernement vénézuélien et de l'opposition sont arrivées lundi sur l'île caribéenne de la Barbade pour la reprise de discussions, sous les auspices de la Norvège. Il s'agit d'un troisième round de dialogue entre des délégués de l'opposition et du gouvernement depuis le mois de mai. Les deux premières réunions organisées à Oslo en mai n'ont donné aucun résultat tangible. (afp/nxp)