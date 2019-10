Reporter le Brexit? Les 27 à nouveau face au dilemme

Faut-il jouer les prolongations pendant trois mois? Malgré l'accord trouvé avec Londres, les 27 se retrouvent mercredi à nouveau face au dilemme d'un report du Brexit au-delà de la date prévue du 31 octobre, un sujet délicat pour l'unité européenne.

Feu vert de l'Allemagne

Le président du Conseil européen Donald Tusk a recommandé aux Etats membres de l'UE d'accepter un troisième report, cette fois jusqu'au 31 janvier, après un vote des députés britanniques qui ont accepté le principe de l'accord tout en rejetant le calendrier imposé par Boris Johnson pour l'adopter.

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure.