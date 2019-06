Quelque 6000 «gilets jaunes» bravent la chaleur

Les «gilets jaunes» se réunissent avant les vacances

Moins de monde dans les rues mais un noyau d'irréductibles: réunis samedi et dimanche en Saône-et-Loire, quelque 600 «gilets jaunes» de toute la France se retrouvaient pour évoquer la suite du mouvement avant les vacances d'été.



«En personnes actives, il nous reste à peu près 10% de ceux qui étaient là au début du mouvement», estime Eric Morin, 37 ans, venu d'Auriol (Bouches-du-Rhône) pour cette troisième «Assemblée des assemblées» des «gilets jaunes» dans l'ancienne cité minière de Montceau-les-Mines. «Les gens qui sont toujours là sont ceux qui vont rester jusqu'à la fin.»



Comme d'autres, cet ancien gestionnaire immobilier aujourd'hui au chômage anticipe une mobilisation moindre pendant l'été, parce qu'il y a «les vacances, les familles» mais «les gens vont redescendre dans la rue» à la rentrée, assure-t-il, tablant sur «les mouvements sociaux de septembre.»



Ateliers



Après Commercy en janvier et Saint-Nazaire en avril, la troisième «assemblée des assemblées» a lieu dans un gymnase en périphérie de cette petite ville de Saône-et-Loire. Certains groupes de travail ont lieu à l'intérieur, d'autres à l'extérieur sous des grandes tentes plantées pour se protéger d'un soleil de plomb.



Les ateliers sont composés d'une vingtaine de personnes assises en cercle où la démocratie directe a cours, notamment pour autoriser ou non la présence des journalistes - tout dépend souvent du média qui le demande. Les personnes ne souhaitant pas être filmées sont reconnaissables à leur gommette rouge.



Si personne ne conteste le déclin de la mobilisation dans les manifestations du samedi, attribué par beaucoup à la «répression policière», ils espèrent donner un nouveau souffle au mouvement. «Les gens attendent la suite», affirme Sylvia Fischbach, 35 ans, hôtesse de caisse administrative à Forbach (Moselle).



«Manifester tous les samedis, marcher, chanter, j'aime bien. Mais on avait une vie avant le 17 (novembre 2018), on aimerait bien avoir une vie après aussi», poursuit-elle. La prochaine étape pourrait être, selon elle, «d'investir les mairies et les municipales».