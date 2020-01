Un puissant séisme frappe l'Indonésie

Un fort séisme a frappé le nord-ouest de l'Indonésie mardi, selon l'institut de géophysique américain (USGS), sans déclencher d'alerte au tsunami ni faire de dégâts importants selon les premières informations disponibles.

Le tremblement de terre de 6,2 s'est déclenché à une profondeur de 20 kilomètres près de l'île de Simeulue à l'ouest de la province d'Aceh sur la grande île de Sumatra, selon l'institut américain.

Le bureau indonésien de météorologie et de géophysique n'a pas émis d'alerte au tsunami à la suite du séisme.

Les habitants de l'île de Simeulue ont paniqué et se sont précipités hors de leur domicile lors de la secousse, selon un témoin sur place.

«Nous sommes sur la plage pour observer le mouvement de l'eau», qui peut laisser présager un tsunami, a expliqué un Ahmadi, un résident de l'île à l'AFP. Aucune victime ou dommage matériel important n'a été signalé dans l'immédiat par les autorités.

Plus de 4000 morts en 2018

L'Indonésie, archipel de 17'000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne et eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique.$

En 2018 un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami sur l'île de Célèbes avait dévasté la région de Palu et fait plus de 4300 morts et disparus.

Le 26 décembre 2004, un très violent séisme de magnitude 9,1 a secoué la province d'Aceh, à l'extrême ouest de l'archipel indonésien, et a provoqué un vaste tsunami dans tout le Pacifique, faisant quelque 170'000 morts. (afp/nxp)