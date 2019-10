Le sort des djihadistes français en Syrie inquiète de plus en plus Paris

L’intervention militaire turque au nord de la Syrie va reposer brutalement et de manière très concrète la question du sort des djihadistes français détenus dans cette zone par les forces kurdes. Paris refuse jusqu’à présent de les rapatrier pour les juger, ni eux ni leurs familles. Mais le chaos déclenché par les opérations turques pourrait rendre cette position toujours plus difficile à tenir.

Rappelons les chiffres. Dans la zone autonome kurde installée au nord de la Syrie le long de la frontière turque et appelée le Rojava, les Forces de défense syriennes (FDS, la branche militaire kurde) gèrent six camps de réfugiés qui abritent au total plus de 80’000 personnes. Les deux camps principaux sont Al-Hol (70'000 personnes) et Aïn Issa (13'000 personnes). C’est là, dans ces structures abritant des personnes déplacées, que les anciens djihadistes et leurs familles sont détenus, dans des sections séparées.

Sur les 80'000 ou 100'000 réfugiés, 12'000 seraient rattachés à Daech, combattants djihadistes, femmes et enfants. La majorité sont Syriens ou Irakiens, mais 2000 personnes sont d’origine étrangère, et parmi elles on compte 400 Français, dont 250 enfants. Ces chiffres sont approximatifs, mais ce sont les plus couramment cités.

Au début de cette année, l’Elysée a hésité sur la conduite à tenir face à ces prisonniers, mais en mars le gouvernement a tranché: pas question de rapatrier les djihadistes français ni leurs familles. «Les Français doivent être jugés sur les lieux de leurs exactions», telle est la position officielle – reprise d’ailleurs par la Suisse – et le sort des enfants mineurs doit être jugé «au cas par cas». Sur les 250 enfants français détenus dans les camps kurdes, douze ont été rapatriés parce qu’ils étaient orphelins.

Juger en Irak

Pour justifier ces chiffres très limités, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a fait valoir le danger de ces opérations de rapatriement, qui pourraient mettre en péril la vie de ceux qui doivent les encadrer. L’argument est sans doute valable actuellement, depuis que les opérations turques ont été déclenchées la semaine passée, mais il ne l’était pas auparavant. Le Kosovo, pays moins puissant que la France, a rapatrié 4 hommes, 32 femmes et 74 enfants de ces camps, l’Ouzbékistan 148 femmes et enfants…

Pour les combattants eux-mêmes, l’intention de la France et des pays européens est de faire juger les djihadistes en Irak, le pays voisin. En février dernier, treize djihadistes français ont d’ailleurs été transférés à Bagdad pour y être jugés, dont quatre ont été condamnés à mort, ce qui a mis Paris dans l’embarras et conduit le président Macron à demander que leur peine soit commuée en prison à perpétuité. Les autorités irakiennes avaient même lâché un prix: elles estimaient que, pour juger et détenir les djihadistes «étrangers», il en coûterait 1,8 milliard d’euros aux pays concernés…

Mais le déclenchement de l’offensive turque fragilise ces arrangements. Vendredi 11 octobre, les Kurdes ont signalé que cinq membres de l’Etat islamique s’étaient enfuis de la prison de Qamichli, après des raids aériens turcs. Ils annonçaient aussi que, dans le camp d'Al-Hol, des émeutes avaient éclaté, facilitées par le redéploiement d’une partie des gardiens sur le front.

Position intenable

Dimanche 13 octobre, dans le camp d'Aïn Issa, 800 femmes et enfants étrangers se sont échappés. Les responsables du camp parlent d’une évasion après une attaque sur les gardes, alors que des sources humanitaires évoquent plutôt une libération délibérée pour permettre de redéployer des combattants kurdes. Le fait est qu’une avocate française, Me Marie Dosé, qui représente des femmes de djihadistes, estime qu’il y a neuf Françaises avec une vingtaine d’enfants parmi ces femmes échappées, et qu’elles seraient livrées à elles-mêmes, dans une zone de combat. «Toutes celles que je défends disent préférer mourir plutôt que de retourner chez Daech», affirme-t-elle au quotidien «Le Monde».

Face à ces risques nouveaux, non seulement de voir la vie d’enfants innocents menacée, mais aussi de voir des djihadistes retrouver leur liberté et leur capacité d’action, des voix s’élèvent: «La position française est devenue complètement intenable face à la réalité mouvante du terrain, dénonce dans «L’Express» le spécialiste en terrorisme Jean-Charles Brisard. Le rapatriement des djihadistes n’est pas seulement une question de justice pour leurs victimes ou une préoccupation humanitaire, mais bien un impératif sécuritaire.»

De son côté, le gouvernement fait le dos rond: «Evidemment que nous sommes inquiets par rapport à ce qui pourrait se passer», a avoué dimanche à la radio la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Mais elle rappelle que le vœu de la France reste que les djihadistes soient jugés sur place, et, autre vœu, que la Turquie stoppe son offensive…