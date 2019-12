Les dollars manquent, les réfugiés syriens trinquent

Dans la vallée de la Bekaa, le thermomètre dépasse à peine les 5°C en cet après-midi de décembre. À l’entrée du camp, situé à proximité de Zahlé, deux adolescentes slaloment entre les flaques, sandales aux pieds. Les filles de Moussa al-Moussa, un Aleppin de 40 ans, ne vont plus à l’école. Cet ancien fonctionnaire se désole: «La plupart des enfants du camp n’ont accès à aucune éducation. Cette année, j’ai dû retirer mes deux aînées de l’école car ça me coûte 300 dollars par an. Je n’ai plus de quoi payer.»

Assis à côté du poêle à mazout, Moussa al-Moussa relaie la principale crainte des habitants de ce camp: «Ici, on doit payer au propriétaire le loyer de l’année à l’avance. Et comme la majorité de ceux qui travaillaient ont perdu leur job, beaucoup de gens n’ont plus l’argent pour 2020. Vont-ils être virés?» En effet, dès 2011 et le début du conflit syrien, des villages de tentes, les camps «informels», ont été érigés sur des terrains agricoles privés. Les réfugiés syriens y paient un loyer au propriétaire. Dans le camp de Moussa al-Moussa, il s’élève à 200 à 300dollars par mois pour une maison construite en plastique et en bois. Tout matériel plus solide (tôles, murs de béton) est strictement interdit par le gouvernement. Le «provisoire» ne doit surtout pas devenir «permanent», à l’image de l’installation des Palestiniens au Liban.

Dans un village situé à une dizaine de minutes en voiture du camp, Mirvad Lawad subit les mêmes problèmes: «Je travaillais comme institutrice depuis mon arrivée au Liban, il y a six ans. Mais j’ai été licenciée il y a un mois», témoigne-t-elle. Cette femme élève seule ses deux enfants. «Je ne peux plus payer le loyer. Le propriétaire menace de m’expulser. Je ne peux plus non plus nourrir mes enfants, et le bus qui les amène à l’école a arrêté de les prendre car je n’ai plus de quoi le payer», ajoute-t-elle.

On entend que la situation économique catastrophique au Liban pousse les Syriens à rentrer Lisa Abou Khaled, Porte-parole du HCR à Beyrouth

Depuis quelques mois, les conditions des Syriens au Liban se sont fortement détériorées. Un plan de lutte contre le travail illégal des étrangers a été mis en place. Et comme les Syriens ne peuvent légalement travailler que dans la construction, l’agriculture ou le traitement des déchets, et que les démarches sont longues et ardues, la plupart étaient au noir. «Le gouvernement a amplifié les contrôles et a augmenté le montant des amendes. Suite à ces mesures, énormément de Syriens ont perdu leur job», explique Mohammed el-Khalil, de l’ONG Salam LADC.

3,8 dollars par jour

Depuis octobre, en plus de l’instabilité politique, qui a mené à la démission du premier ministre Saad Hariri, la crise économique sévit. Les prix des produits importés ont flambé suite à la dépréciation de la livre libanaise et à la rareté du dollar. Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), sur près d’un million de réfugiés, trois quarts des familles syriennes vivent avec moins de 3,8dollars par jour. Neuf familles sur dix sont endettées et incapables de couvrir leurs besoins essentiels. «Les aides n’ont jamais été suffisantes, mais avec la hausse des prix, les conséquences sont dramatiques pour les familles les plus pauvres», constate Lisa Abou Khaled, porte-parole du HCR à Beyrouth. Et le HCR doit maintenant faire face à un autre front. Il a triplé son budget destiné aux Libanais dans le cadre du programme d’aide contre les conditions hivernales, «afin d’inclure 20000 familles libanaises parmi les bénéficiaires».

Conditions difficiles dans le camp de la Beeka. photo: S. Woeldgen

Les restrictions sur les transferts en dollars imposées par les banques touchent les ONG de plein fouet. «Je n’ai pas été payé depuis plus de deux mois car l’ONG pour laquelle je travaille n’a plus accès aux fonds qui viennent de l’étranger», témoigne Khaled, un dentiste chirurgien de 31ans originaire de Yarmouk, dans la banlieue sud de Damas. Mohammed el-Khalil confie que l’organisation pour laquelle il travaille, Salam LADC, a dû geler certains projets d’aide aux réfugiés car «l’argent est bloqué dans les banques».

Retour en Syrie

«En Syrie, c’est encore la guerre. Au Liban, il n’y a plus d’argent, plus de jobs. On est coincés», dénonce Moussa al-Moussa. Malgré les risques, certains Syriens rentrent au pays. «J’ai peur de rentrer en Syrie. La situation là-bas est horrible. Si je pars, c’est juste parce que je n’ai aucun autre choix. Je n’espère plus rien, je ne sais plus quoi faire», se désole Mirvad Lawad. «Les chiffres des retours sont encore anecdotiques, mais sur le terrain, on entend que la situation économique catastrophique au Liban les pousse à rentrer», reconnaît Lisa Abou Khaled.