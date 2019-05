Sanglant jeu d’échecs entre Israël et Gaza

En pleine nuit, Moshe Agadi n’a pas eu le temps de courir jusqu’à son abri quand une roquette palestinienne tirée depuis la bande de Gaza a terminé sa course dans le jardin de sa maison, à Ashkelon. Sur sa terrasse, l’Israélien de 58 ans, père de quatre enfants, a été tué par des éclats, à l’aube de ce dimanche. Une première depuis la dernière guerre en 2014. Sous une pluie de centaines de roquettes, au moins trois de ses compatriotes ont aussi perdu la vie. Côté gazaoui, la riposte israélienne a également semé la mort: une vingtaine de Palestiniens auraient péri sous les bombardements.

«Je suis sous le choc», souffle Dikla Dayan, l’ex-belle-fille de Moshe Agadi, en levant les yeux sur la maison criblée de trous. Dans la ville frontalière d’Ashkelon, les habitants ont moins de trente secondes pour trouver refuge. Interrompue par une troisième sirène d’affilée, la maman se remet à courirpour se cacher. Puis résonnent encore de lourdes explosions.

La guerre ou l’Eurovision

«J’ai peur mais je suis prête à affronter une guerre s’il le faut pour retrouver le calme à long terme», lance la jeune femme. Comme elle, bien des Israéliens fatigués par les escalades à répétition estiment que la solution passe par une nouvelle opération militaire d’envergure à Gaza. Car ce sont en tout plus de 600 roquettes palestiniennes qui ont été tirées depuis samedi matin, tombant surtout sur les communautés israéliennes avoisinantes. «Avec un nombre aussi élevé, il est impossible de tout intercepter (ndlr: avec le système antimissile Dôme de fer). Un million d’Israéliens vivent sous cette menace», explique le porte-parole de la police, Micky Rosenfeld.

Soit. Mais comment expliquer cette soudaine flambée de violence, alors que les élections israéliennes viennent de se tenir dans le calme? Avant le scrutin du 9 avril, le Hamas au pouvoir à Gaza avait accepté de garder le calme en échange des promesses de Benyamin Netanyahou sur un allégement du blocus. Or, un mois après le vote, «la récompense n’arrive pas assez vite pour les Palestiniens», note Amos Harel, du quotidien «Haaretz». Du coup, c’en est fini du cessez-le-feu. À quelques jours de l’anniversaire de la création de l’État hébreu, jeudi, et avant le concours de l’Eurovision, prévu la semaine prochaine à Tel-Aviv, les factions palestiniennes font le pari qu’Israël n’a pas envie de déclencher la guerre et sera prêt à des compromis.

Calcul dangereux

Calcul dangereux. Le premier ministre israélien a ordonné des «frappes massives» à Gaza. Près de 300 cibles ont été bombardées: des entrepôts d’armes et de munitions, des édifices abritant les services de renseignements du Hamas ou encore des leaders des factions palestiniennes. «Nous avons délibérément tué des combattants du Hamas et du Jihad islamique», confirme Jonathan Conricus, porte-parole de Tsahal. L’armée a aussi annoncé l’assassinat ciblé de Hamed Ahmed Abed Khudari, qui serait responsable du «transfert d’argent de l’Iran à des organisations terroristes», écrit-elle dans un communiqué.

Au total, plus d’une quinzaine de Gazaouis ont ainsi perdu la vie, dont une femme enceinte, Salah Abu Arar, et sa nièce âgée d’à peine 14 mois. Dans l’enclave, personne n’a d’abris antibombes. Mais dans ce cas précis, Israël nie sa responsabilité et met la faute sur le dos d’un tir palestinien raté. En soirée, le Ministère de la santé à Gaza parlait de plus d’une centaine de blessés. Un bilan très provisoire.

L’étincelle qui a mis le feu aux poudres? Tout a commencé vendredi soir. Deux soldats israéliens qui patrouillaient à la frontière avec Gaza ont été blessés par des coups de feu attribués au Jihad islamique. En réplique, Israël a visé un poste militaire du Hamas, tuant deux militants des brigades Qassam. Deux autres Palestiniens, qui manifestaient le long de la clôture israélienne, ont aussi été tués…

Et maintenant? Difficile de prédire la suite, reconnaît Yaakov Amidror, ancien conseiller israélien à la sécurité nationale. «Le Hamas a la responsabilité de faire comprendre aux différentes factions palestiniennes que le prix à payer risque d’être très élevé» si la pluie de roquettes ne s’arrête pas. Jusqu’à présent, plus d’une trentaine de projectiles sont tombés au cœur des villes israéliennes. Des chars d’assaut ont été déployés, prêts pour plusieurs jours d’affrontements.

