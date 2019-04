Plus de 120 morts et 600 blessés près de Tripoli

Au moins 121 personnes ont été tuées et 561 autres blessées depuis le début le 4 avril d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale libyenne, a indiqué dans la nuit de samedi à dimanche l'Organisation mondiale de santé (OMS).

Le bureau de l'organisation en Libye, a condamné par ailleurs sur son compte Twitter, «les attaques répétées contre le personnel soignant» et les ambulances à Tripoli.

#LibyaCrisis casualties are 682: 121 dead and 561 wounded. WHO sending medical supplies, health staff support for first- and second-line responders. #Tripoli @OCHA_Libya @UNSMILibya @WHOEMRO @UNHumanRights

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU a fait état de son côté de 13'500 personnes déplacées par les combats, dont 900 ont été hébergées dans des centres d'accueil.

Des combats violents opposent depuis le 4 avril en banlieue sud de Tripoli les forces du Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale, aux hommes du maréchal Haftar. L'Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est libyen, a lancé une offensive en vue de s'emparer de la capitale (nord-ouest), siège du GNA.

En plus des combats au sol, les deux camps mènent quotidiennement des raids aériens et s'accusent mutuellement de viser des civils.

Two more ambulances were struck in #Libya Saturday during the #Tripoli fighting, bringing the total number to 8 since the violence began. WHO strongly condemns repeated attacks on health care workers, vehicles. @OCHA_Libya @WHOEMRO @WHO @UNSMILibya #NotATarget pic.twitter.com/mscpuwzi7q