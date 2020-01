Procès de Trump: c'est au Sénat de jouer

Le dossier d'accusation contre Donald Trump a été officiellement transmis mercredi au Sénat, où le procès en destitution du président, le troisième seulement dans l'Histoire des États-Unis, débutera mardi prochain.

Le milliardaire républicain devra répondre de deux chefs d'accusation, abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès, en raison des pressions exercées pour convaincre l'Ukraine d'ouvrir une enquête sur Joe Biden, son potentiel rival à la présidentielle de novembre.

Donald Trump avait été mis en accusation le 18 décembre par la Chambre des représentants, où l'opposition démocrate est majoritaire, lors d'un vote d'«impeachment» qui avait à de très rares exceptions strictement suivi les lignes partisanes.

Histoire

Toujours aussi divisés entre démocrates et républicains, les élus de la Chambre ont avalisé mercredi le transfert du dossier au Sénat et la nomination de sept d'entre eux pour assurer le rôle de procureurs au procès.

Un peu plus tard, la chef démocrate de la chambre Nancy Pelosi a signé l'acte d'accusation lors d'une cérémonie solennelle. «Aujourd'hui nous entrons dans l'Histoire», a-t-elle déclaré. «C'est tellement tragique pour notre pays que les actions du président (...) nous aient amenés là», a-t-elle ajouté tout en affichant un large sourire immédiatement critiqué par les supporteurs du président.

Tune in as House impeachment managers deliver the articles of impeachment against President Trump to the U.S. Senate. #DefendOurDemocracy https://t.co/zYOqfBQiZi