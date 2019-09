Prison pour une opposante d'Erdogan

La responsable à Istanbul du principal parti d'opposition au président turc Recep Tayyip Erdogan a écopé vendredi de neuf ans et huit mois de prison, notamment pour «propagande terroriste» et «insulte au chef de l'Etat». Le procès était très suivi en Turquie et à l'étranger.

Canan Kaftancioglu, responsable du parti d'opposition CHP (social-démocrate) pour la province d'Istanbul, a été condamnée pour cinq chefs d'accusation, basés principalement sur des tweets postés il y a plusieurs années: «propagande terroriste», «insulte au chef de l'Etat», «insulte à un fonctionnaire», «insulte à la République turque» et «incitation à la haine», a annoncé une responsable du parti.

Comme chaque peine de prison, prise individuellement, est inférieure à cinq ans, Mme Kaftancioglu ne sera pas emprisonnée dans l'attente de son procès en appel qui devrait intervenir d'ici six mois, selon la responsable.

«Procès politique»

Tout au long de l'affaire, elle a dénoncé un «procès politique» visant, selon elle et ses partisans, à la punir pour son rôle dans la victoire du candidat de l'opposition lors des municipales à Istanbul.

Mme Kaftancioglu est en effet présentée comme l'architecte des campagnes victorieuses d'Ekrem Imamoglu, qui a battu le candidat de M. Erdogan à Istanbul en mars, puis en juin après l'annulation du premier scrutin dans des conditions controversées. Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées vendredi matin devant le tribunal d'Istanbul pour lui apporter leur soutien. (ats/nxp)