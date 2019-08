Prison à vie pour le chef des séparatistes

La justice camerounaise a condamné mardi le dirigeant des séparatistes anglophones, Julius Ayuk Tabe, et neuf de ses partisans à la perpétuité. Les dix accusés ont été reconnus coupables de «terrorisme et sécession notamment», a indiqué à l'AFP l'avocat de l'État.

La décision du Tribunal militaire de Yaoundé a été confirmée par des avocats de la défense. Julius Ayuk Tabe s'est autoproclamé président de l'Ambazonie, État que les séparatistes anglophones veulent créer au Cameroun.

Les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont confrontées depuis novembre 2016 à une violente crise socio-politique qui a déjà fait 2000 morts, selon l'organisation Human Rights Watch (HRW). Selon l'ONU, plus de 530'000 personnes ont dû fuir leurs lieux de vie entre le début du conflit et la fin juin. (ats/nxp)