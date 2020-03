La méthode Sanders à l’épreuve des urnes

C’est l’histoire d’un lien fort entre Bernie Sanders et ses partisans, un lien dont les racines remontent à la campagne présidentielle de 2016 face à Hillary Clinton. Depuis le début des primaires démocrates en janvier, le sénateur du Vermont s’appuie sur une armée de supporters passionnés, une foule de petits donateurs et une organisation sans égale dans le camp démocrate. Les iconiques panneaux de campagne bleus avec l’inscription «Bernie for President» (Bernie président) n’ont pas changé depuis 2016. Cette continuité, renforcée par un message très similaire à celui d’il y a quatre ans, est au cœur de la «méthode Bernie», qui lui a permis d’aborder en position de force les primaires démocrates du Super Tuesday dans 14 États.

Ferveur militante

Bernie Sanders déplace les foules. Dimanche, ils étaient plus de 25'000 dans deux meetings en Californie, un État dans lequel il caracolait en tête des sondages. «Cela peut paraître stupide, mais la majorité des gens veulent quelqu’un qui leur fasse ressentir la passion», glissait Dylan Benedict, un supporter de Bernie Sanders rencontré la veille lors d’un meeting du sénateur progressiste en Virginie.

Karthik Balasubramanian, un professeur assistant à la Howard University qui a travaillé pour les campagnes présidentielles de Barack Obama en 2008 et 2012, souligne l’organisation de la campagne de Bernie Sanders. «Sa capacité à mobiliser ses supporters est impressionnante et est dans l’esprit de ce que faisait Barack Obama», explique-t-il. Le sénateur du Vermont a aussi délégué de nombreuses responsabilités à une armée de volontaires, «ce qui leur permet de prendre des initiatives et de s’adresser à moindres frais à beaucoup de monde».

Bataillons de donateurs

Cette infrastructure de campagne est rendue possible par la capacité inégalée de Bernie Sanders à lever des fonds dans le camp démocrate. Samedi, la campagne du sénateur du Vermont, 78 ans, a annoncé avoir reçu 46,5 millions de dollars en février, une somme record qui vient s’ajouter aux près de 120 millions de dollars déjà récoltés et qui lui permet de dominer ses adversaires. Seule exception: Mike Bloomberg, qui a déjà investi plus de 500 millions de dollars de sa fortune personnelle dans sa candidature. La grande majorité des contributions de campagne de Bernie Sanders proviennent de petits donateurs. L’un de ses slogans est d’ailleurs de leur demander une contribution de 2,70 dollars seulement.

Bernie le tribun

Bernie Sanders cultive son image d’homme du peuple. Le politicien élu pour la première fois au Congrès en 1991 se présente comme un iconoclaste qui agace le monde des affaires, la direction du Parti démocrate et les médias. Au Sénat, il siège avec les démocrates, mais il a été élu à son siège sous l’étiquette indépendante. Son message en faveur d’une assurance maladie pour tous et de la gratuité des études universitaires n’a pas changé, malgré la pluie d’attaques dont il fait l’objet. Sa manière de s’adresser à ses militants en les appelant «mes frères et sœurs» renforce encore le lien avec ses supporters.

Minorités courtisées

En Californie, le sénateur a tiré les leçons de sa défaite de 2016 face à Hillary Clinton. Il y a déployé depuis des mois des centaines de membres de sa campagne, aidés de milliers de volontaires, pour atteindre les jeunes électeurs hispaniques notamment. Une stratégie qu’il a réitérée au Texas, le second plus gros État à voter mardi.

Peu après sa défaite en Caroline du Sud il y a quatre ans, avec seulement 14% des voix afro-américaines, son équipe de campagne avait conclu à l’époque que Bernie Sanders devait doubler son score auprès de l’électorat noir. Cette année, le sénateur du Vermont s’est entouré de plusieurs élues et élus issus des minorités: les représentantes Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rachida Tlaib ainsi que l’ancienne sénatrice étatique de l’Ohio, l’Afro-Américaine Nina Turner. Des gains sont déjà notables chez les hispaniques.

Showbiz Bernie

Public Enemy, Vampire Weekend, The Strokes, Brandi Carlisle, Michael Stipe de R.E.M, Ariana Grande: la liste des célébrités soutenant Bernie Sanders est longue. Les meetings du sénateur du Vermont mêlent souvent musique et politique dans une ambiance qui rappelle ceux de Barack Obama à l’époque où Eddie Vedder, Bruce Springsteen ou encore Stevie Wonder se produisaient pour l’ancien président des États-Unis.

«L’approche de Bernie Sanders est parfaite pour les primaires démocrates», conclut Karthik Balasubramanian. «Mais pour battre Donald Trump, le candidat démocrate investi devra convaincre et mobiliser les quelque 40% d’électeurs issus des minorités qui ne votent en général pas. Cela requiert une organisation et un engagement au niveau local beaucoup plus poussés que ce qui n’a jamais été fait jusqu’ici.»