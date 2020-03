Deux visions de l’Amérique de gauche

Le come-back fulgurant de Joe Biden lors du Super Tuesday de mardi a eu un effet immédiat. Mike Bloomberg, l’ancien maire centriste de New York, a jeté l’éponge mercredi matin et la sénatrice progressiste Elizabeth Warren réfléchissait à l’avenir de sa campagne présidentielle après des résultats décevants dans les quatorze États qui votaient mardi. La course à l’investiture démocrate se profile désormais comme un duel entre l’ancien vice-président Joe Biden, 77 ans, et le sénateur progressiste du Vermont Bernie Sanders, 78 ans.

Joe Biden prône un retour aux années Obama et fait campagne en promettant de réhabiliter la décence aux États-Unis après quatre années chaotiques sous la présidence de Donald Trump. L’ancien bras droit n’a pas de slogan de campagne immédiatement reconnaissable comme le «Not me. US» (Pas moi, nous) de son rival Bernie Sanders, ou le «Make America Great Again» (Rendre à l’Amérique sa splendeur) du républicain Donald Trump.

En campagne, Joe Biden ne s’attarde guère sur son programme et insiste beaucoup plus sur sa capacité à construire une coalition d’électeurs modérés pour battre Trump. Bernie Sanders a une approche très différente. Il assène depuis sa précédente campagne présidentielle de 2016 sa volonté de profondément réformer la société américaine en menant une «révolution politique».

Le modéré: renforcer le système d'assurance-maladie

Santé L’accès aux soins est l’une des grandes différences entre Joe Biden et Bernie Sanders. L’ancien vice-président veut investir 750 milliards de dollars sur le programme d’assurance maladie Obamacare que Barack Obama avait réussi à faire passer pendant sa présidence. Au cœur du programme de Joe Biden, on retrouve une augmentation des subventions fédérales pour permettre aux Américains de s’offrir une assurance maladie.

Formation Joe Biden a fait campagne pendant des mois en martelant sa capacité à battre Donald Trump lors de la présidentielle américaine, mais a mis du temps à dévoiler son programme. La question des dettes des étudiants, un gros problème aux États-Unis, s’inscrit dans ce contexte. Le vice-président a présenté ses idées en début d’année. Il veut assouplir les conditions de remboursement des prêts estudiantins. Contrairement à Bernie Sanders, Joe Biden n’est pas en faveur de la gratuité totale des études dans les universités publiques.

Environnement En matière de lutte contre le réchauffement climatique, Joe Biden est favorable à un retour des États-Unis dans l’Accord de Paris de 2015. L’ancien vice-président veut aussi atteindre d’ici à 2050 le 0% d’émissions nettes de l’économie américaine.

Politique extérieure Au niveau des affaires étrangères, Joe Biden veut rétablir la politique multilatérale historique des États-Unis et réparer les coalitions qui ont souffert pendant la présidence de Donald Trump. Il veut mettre fin à la guerre commerciale et à la politique des surtaxes à l’importation de Donald Trump. Il veut combattre les mouvements terroristes à l’étranger en s’appuyant sur les forces spéciales américaines et favoriser la cybersécurité. Il veut remettre l’accent sur la présence américaine dans le Pacifique, comme à l’époque de Barack

Le «socialiste»: rendre l’accès aux soins gratuit

Santé L’accès aux soins est le cheval de bataille de Bernie Sanders. Il prône la gratuité de l’accès à la médecine comme dans les pays nordiques, notamment. Ce programme public coûterait 30000 milliards de dollars sur dix ans. Les Américains ne paieraient plus de primes d’assurance maladie comme ils le font actuellement, car le système serait financé par leurs impôts. Lors d’une conférence de presse organisée mercredi depuis son siège de campagne dans le Vermont, Bernie Sanders a souligné sa profonde divergence avec Joe Biden sur la santé et affirmait que son rival voulait perpétuer un système «dysfonctionnel et cruel».

Formation Bernie Sanders s’assure le soutien quasi passionnel des jeunes Américains avec sa volonté d’effacer l’ardoise des étudiants. Le montant de la dette estudiantine aux États-Unis dépasse les 1500 milliards de dollars et plombe l’économie. Bernie Sanders prône aussi la gratuité totale des études dans les universités publiques.

Environnement Le climat est aussi un point de divergence important entre les deux rivaux pour l’investiture démocrate. Sur le fond, ils veulent tous les deux combattre le réchauffement climatique et redonner la parole aux scientifiques après quatre ans dominés par le climatoscepticisme de Donald Trump. Bernie Sanders a néanmoins un programme beaucoup plus ambitieux que celui de Joe Biden et promeut le Green New Deal. Au cœur de cette initiative, on retrouve l’ambition de se débarrasser des énergies fossiles.

Politique extérieure Bernie Sanders a une approche très différente de la lutte antiterroriste de celle de Joe Biden. Il critique les «guerres sans fin» et prône un désengagement des troupes américaines à l’étranger. Il veut aussi mettre l’accent sur la cybersécurité mais en allant plus loin que Joe Biden et en fragmentant les grandes compagnies de la Silicon Valley comme Google et Facebook pour mettre fin à leur «pouvoir incroyable».