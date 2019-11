Le président serbe sort de l'hôpital

Le président serbe Aleksandar Vucic est sorti de l'hôpital lundi dans un état stable après avoir été soigné durant le weekend pour des «problèmes cardiovasculaires», a annoncé la Télévision d'Etat serbe (RTS) sur son site internet.

Le chef de l'Etat avait été admis vendredi en fin d'après-midi à l'hôpital militaire de Belgrade.

D'après le ministre de la Santé Zlatibor Loncar, qui s'exprimait dimanche soir dans la presse locale, l'état de santé du président s'est subitement détérioré au point que sa vie ait été menacée.

Il souffrait jusqu'alors de problèmes cardiaques mineurs, selon la même source. Sa conseillère de presse Suzana Vasiljevic a précisé dimanche soir qu'il se sentait «un peu mieux» et qu'il réagissait bien à son traitement. Les médecins lui ont préconisé d'alléger son programme.

C'est la première fois qu'il est officiellement fait état de problèmes cardiovasculaires concernant le président serbe, âgé de 49 ans.

Celui-ci s'est adressé samedi à l'opinion publique par réseaux sociaux interposés pour remercier tous ceux qui s'étaient inquiété de son état de santé. Ancien ultranationaliste adepte de la grande Serbie, aujourd'hui pro-européen, M. Vucic a été élu président en 2017.

Selon la Constitution, son poste est largement protocolaire, mais M. Vucic reste un acteur décisionnaire clé.

L'opposition et des ONG dénoncent régulièrement son style autoritaire et l'accusent de saper la liberté d'expression et les institutions. (afp/nxp)