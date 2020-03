Qui sera la toute première vice-présidente des Etats-Unis?

Qui sera la première vice-présidente de l’Histoire des Etats-Unis? Les spéculations vont bon train depuis que Joe Biden a promis, ce dimanche, de choisir une colistière s’il est désigné par les démocrates pour défier Donald Trump en novembre. Déjà, des négociations ont commencé en coulisses pour déterminer quelle sera la politicienne qui l’aidera le mieux à vaincre l’actuel locataire de la Maison-Blanche: Kamala Harris, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, Stacey Abrams...

Étonnante, cette apparente précipitation? D’habitude, les candidats présidentiels attendent l’été pour annoncer leur choix, car ils ont alors toutes les cartes en mains. Le nom ajouté sur leur ticket doit aider à séduire l’un ou l’autre pan de l’électorat jugé crucial pour remporter le scrutin. Mais dans le cas de Joe Biden, la question lui a été posée depuis le tout début de sa campagne, parce qu’à bientôt 78 ans il pourrait devenir le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis. Quiconque occupe la vice-présidence doit être prêt à lui succéder à tout moment. Dès lors, la femme qu’il sélectionnera pourrait plus ou moins rapidement devenir la première présidente des États-Unis.

Qui choisira-t-il? La question est d’autant plus brûlante que Joe Biden est en train de creuser son avance sur son rival Bernie Sanders dans les primaires démocrates. Toute l’attention se porte donc sur les personnalités déjà évoquées par l’ancien vice-président de Barack Obama. De quoi insuffler à nouveau un peu de suspense et d’enthousiasme dans la candidature centriste de Biden, que beaucoup de démocrates voient comme un choix de raison plutôt qu’un élan du cœur.

Kamala Harris

Il y a ceux qui rêvent de voir la vice-présidence occupée par Kamala Harris, 55 ans, qui fut procureure générale de la Californie puis sénatrice de cet État le plus peuplé du pays, avant de se lancer elle-même dans la course présidentielle et mener une campagne très critique à l’égard de Biden. De mère indienne et de père jamaïcain, elle incarne très bien la montée en force des minorités - et pourrait mobiliser cet électorat. C’est aussi une femme d’expérience. En décembre, lorsqu’elle a jeté l’éponge, Joe Biden a déclaré: “Elle est qualifiée pour être présidente; Je la prendrais en considération quel que soit le poste qui l’intéresse.” Son point faible: la Californie vote déjà démocrate, il serait plus profitable de choisir une femme d’un État qui hésite entre les deux camps. Et puis, Biden a aussi annoncé qu’il voulait une femme de couleur parmi les juges de la Cour suprême. Kamala Harris serait une candidature de choix.

Amy Klobuchar

Les partisans d’Amy Klobuchar, 59 ans, mettent en avant la capacité de la sénatrice du Minnesota à remporter des voix centristes au cœur même de ce “Midwest” où Trump avait réussi à séduire l’électorat blanc ouvrier il y a quatre ans. Elle aussi candidate présidentielle, elle a mis fin à sa campagne début mars à la veille du “Super Tuesday” et rallié le camp Biden, lui apportant des voix cruciales. Sa faiblesse: elle rebute l’électorat progressiste.

Elizabeth Warren

Dans le camp progressiste, beaucoup sont tristes d’avoir vu Elizabeth Warren échouer dans sa campagne présidentielle. Largement devancée par ces Messieurs Biden et Sanders lors du Super Tuesday, la sénatrice du Massachusetts s’est retirée de la course. Si elle acceptait de figurer sur le ticket, elle pourrait tenter de récupérer les voix de la gauche du parti. Sa faiblesse: les progressistes se sentiraient peut-être trahis de la voir rallier un centriste. Et puis, à 70 ans, elle n’est pas vraiment une alternative à un vieux président!

Stacey Abrams

Cela dit, d’autres noms sont évoqués, de femmes qui n’ont pas fait campagne pour l’élection présidentielle. Ainsi, depuis des mois, on parle de Stacey Abrams, 46 ans, qui faillit devenir en 2018 la première gouverneure afro-américaine de l'État de Géorgie. Cette quadra énergique pourrait mobiliser à la fois les femmes, les jeunes et l’électorat afro-américain.

Gretchen Whitmer

Après son exploit dans le Michigan, ravissant aux républicains le poste de gouverneur en 2018, Gretchen Whitmer, 48 ans, est considérée comme une candidate potentielle, même si elle l’a immédiatement démenti ce lundi.

Catherine Cortez Mastro

Première Latino-Américaine élue au Sénat des États-Unis (en 2016), Catherine Cortez Mastro, 55 ans, fut procureure générale du Nevada. Encore un État que Biden doit remporter face à Trump.

Et les autres...

La liste continue et elle est longue. Ce qui est sûr, c’est que les femmes ont à nouveau une opportunité sérieuse de briser le plafond de verre, 36 ans après que Geraldine Ferraro fut choisie comme colistière du candidat démocrate Walter Mondale pour détrôner sans succès Ronald Reagan. Et quatre ans après la défaite sidérante d’une certaine Hillary Rodham Clinton, qui avait pourtant remporté le vote populaire.