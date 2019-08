Premier revers pour les opposants à un Brexit dur

Une Cour écossaise a rejeté vendredi une demande de contrer la suspension du Parlement britannique. Pour le gouvernement, c'est une première victoire dans la bataille judiciaire engagée par les opposants à un Brexit dur qui dénoncent un «coup d'Etat».

Ce rejet doit toutefois encore être confirmé lors d'une audience sur le fond mardi prochain. La plus haute instance civile d'Ecosse avait été saisie en urgence par un groupe de 75 parlementaires cherchant à faire déclarer illégale la suspension du Parlement qui leur rend pratiquement impossible de bloquer une sortie de l'UE sans accord, envisagée par le premier ministre Boris Johnson.

Mais le juge Raymond Doherty a estimé qu'une interdiction n'était «pas nécessaire à ce stade» puisqu'une audience pour examiner en détail la demande aura lieu la semaine prochaine. Il a toutefois avancé l'audience du 6 au 3 septembre, la suspension étant prévue pour la deuxième semaine de septembre.

Mise en garde de Johnson

Malgré cette déconvenue, les plaignants restent optimistes. «Pour être parfaitement claire, aucune décision n'a été prise sur les arguments», a twitté la députée indépendantiste écossaise Joanna Cherry, qui a mené l'action. «Tout reste à jouer».

De son côté, Downing Street s'est dit «ravi». La suspension «n'empêche» pas les députés «de surveiller notre retrait de l'UE», a assuré une porte-parole.

Dans une interview à la chaîne de télévision Sky, Boris Johnson a de son côté mis en garde les députés contre toute tentative de bloquer le Brexit, estimant que cela «compromettrait gravement la confiance du peuple dans la politique». Les députés «ont promis de mettre en oeuvre le mandat du peuple, ils ont promis de mettre en oeuvre le Brexit et j'espère qu'ils le feront», a-t-il déclaré.

