Le prêcheur évangélique Reinhard Bonnke est mort

Le prédicateur évangélique allemand Reinhard Bonnke, qui prétendait faire des miracles sur scène et qui disposait d'une forte audience en Afrique, est mort samedi à l'âge de 79 ans aux Etats-Unis, selon son église.

Bonnke, fondateur de l'église du «Christ pour toutes les nations», basée à Francfort, s'était rendu pour la première fois en Afrique dans les années 1960 et a prêché à travers le continent pendant des décennies, souvent lors de manifestations en plein air.

Check out this article: Reinhard Bonnke, evangelist to Africa, dead at 79 - https://t.co/I4378wZoEt — JesusDemocrats (@JesusDemocrats) 9 décembre 2019

Selon la notice nécrologique publiée sur son site internet, Bonnke avait attiré 1,6 million de personnes à un rassemblement à Lagos, au Nigeria, en 2000 et avait converti 79 millions de personnes durant sa carrière.

«Des centaines de millions de personnes de presque tous les pays d'Afrique ont entendu la présentation claire et enflammée de l'évangéliste Bonnke», affirme la nécrologie.

Bonnke, qui vivait aux États-Unis, prétendait ressusciter les morts et guérir les sourds, les aveugles et les handicapés, attirant la colère des églises chrétiennes traditionnelles. «Les croisades de Bonnke au Nigeria, en Afrique et dans le monde ont fortement accentué le message de Jésus-Christ», a rendu hommage le président nigérian Muhammadu Buhari sur Twitter.

En 1991, une émeute meurtrière avait éclaté dans le nord musulman du Nigeria à l'annonce d'une possible visite du prêcheur. (afp/nxp)